مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى الرباط يهنئ العاهل المغربي والشعب بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

تتقدم مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى عيد استقلال المملكة المغربية الذي يصادف 18 نومفبر/تشرين الثاني من كل عام،"بأحر المتمنيات للعاهل المغربي ولكافة الشعب المغربي".

