مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى الرباط يهنئ العاهل المغربي والشعب بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ والاستقلا والانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر

تتقدم مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى عيد استقلال المملكة المغربية الذي يصادف 18 نومفبر/تشرين الثاني من كل عام،"بأحر المتمنيات للعاهل المغربي ولكافة الشعب المغربي".

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وفي السياق توصل العاهل المغربي محمد دالسادس ببرقيات تهاني من نائب رئيس دولة الإمارات ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وملك العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسلطان عمان هيثم بن طارق، وأعرب الرئيس المورتاني محمد ولد الشيخ الغزواني،عن أحر التهاني لجلالة الملك، "متمنيا للشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء".

وأعرب الرئيس الغاني باسم حكومة وشعب غانا، وباسمه الخاص، عن أحر تهانئه وأطيب متمنياته بالهناء لجلالة الملك، وبالسلام والازدهار للشعب المغربي. وقال وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن "المغرب شريك مهم لإندونيسيا في مجال التعاون بمنطقة شمال إفريقيا"، مؤكدا أن الجهود المشتركة التي بذلت خلال السنوات الماضية أثمرت عن إنجازات مهمة على مستوى العلاقات الثنائية.

وتوصل العاهل المغربي ببرقية تهنئة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال "يسعدني أن أبعث لجلالتكم الكريم خالص التهاني والتبريكات الأخوية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وللشعب المغربي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".

وأعرب الرئيس الباكستاني عارف ألفي، للعاهل المغربي عن تهانئه الصادقة ومتمنياته الحارة بالهناء، و بالتقدم والازدهار للشعب المغربي الشقيق. وأعرب رئيس جمهورية بنين باتريس تالون باسم حكومة وشعب بنين، وباسمه الخاص، عن أحر تهانئه ومتمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولأفراد الأسرة الملكية، وبالسلام والازدهار للشعب المغربي الشقيق.

ويأتي تخليد الشعب المغربي للذكرى 67 لعيد الاستقلال، الذي يشكل حدثا تاريخيا مجيدا، وملحمة كبرى تجسد انتصار إرادة العرش والشعب والتحامهما الوثيق دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.وتعد أحد المنعطفات التاريخية التي طبعت مسار المملكة ومن أغلى الذكريات الوطنية الراسخة في قلوب المغاربة لما تحمله من دلالات عميقة ودروس بليغة وبطولات عظيمة وتضحيات جسام وأمجاد تاريخية خالدة.

ورغم المخططات والمناورات التي نفذتها القوى الاستعمارية الفرنسية والإسبانية، في محاولة لتقطيع أوصال المملكة، وطمس هويتها وغناها الثقافي، وزرع التنابذ والتفرقة بين مكوناتها، استطاع جيل النضال والاستقلال؛ عرشا وشعبا، الوقوف معا في وجه مخططات نير الاستعمار.

ومن أبرز المحطات التاريخية التي ميزت مسار الكفاح الوطني الزيارة التاريخية التي قام بها أب الوطنية وبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس إلى طنجة يوم 9 أبريل 1947 تأكيدا على تشبث المغرب، ملكا وشعبا، بحرية الوطن ووحدته الترابية وتمسكه بمقوماته وهويته.

وفور عودة الراحل محمد الخامس رفقة أسرته الملكية، يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، أعلن عن انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر وانتصار ثورة الملك والشعب.