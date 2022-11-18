وزير الأمن الإسرائيلي يدعو من اليونان إلى"تشكيل علاقات إقليمية قوية"ضد التهديد الإيراني

غانتس:"برنامج إيران النووي واستخدام القوات الروسية للمسيرات الإيرانية في أوكرانيا يشكل تهديدا للمنطقة"

التقى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس المنتهية ولايته، اليوم الجمعة، بنظيره اليوناني نيكولاس باناجيوتوبولوس في أثينا وشدد على أهمية الحفاظ على تحالفات قوية لمواجهة التهديدات المشتركة.

وأكد غانتس على أن "برنامج إيران النووي واستخدام القوات الروسية للطائرات بدون طيار الإيرانية في أوكرانيا دليل على أن العدوان المزعوم للجمهورية الإسلامية لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للمنطقة والعالم". وتابع الوزير "من الواضح أن التهديدات العالمية التي نراها اليوم ليست سوى بذور التحديات التي ستتطور وتنمو في المستقبل ، وتؤثر على الأمن القومي والإمدادات الغذائية والهجرة وموارد الطاقة".

وأشار غانتس إلى أن"التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها دول شرق البحر الأبيض المتوسط ​، مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات المستمرة مع إيران"وقال "تداعيات الحرب في أوكرانيا تنزف عبر الحدود الوطنية. سياسات التطرف والإرهاب تؤثر على البلدان في جميع أنحاء العالم".

وكان غانتس قد زار الشهر المنصرم، العاصمة التركية أنقرة، ليصبح أول مسؤول أمني إسرائيلي كبير يفعل ذلك منذ أكثر من عقد، ويشير إلى استئناف محتمل للعلاقات الدفاعية مع تركيا. وفي وقت سابق من أغسطس/آب المنصرم، أعلن البلدان استئناف العلاقات الدبلوماسية بالكامل وعودة السفراء.