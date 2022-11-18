تغطية خاصة لحوار المنامة/مصدر أمريكي لـ i24NEWS :هناك مبالغة بالحديث عن انسحاب امريكي من المنطقة

قال مصدر أمريكي ايضا أن "أهم أهداف المشاركة الامريكية هو اعادة بناء العلاقة مع السعودية"

أشار موفد i24NEWS علي واكد في مندى "حوار المنامة 2022" الذي انطلق اليوم في المنامة الى أن مصدر في الوفد الأمريكي ابلغة إنه من بين أهداف مشاركة الولايات المتحدة في المؤتمر عموما هو إعادة بناء العلاقة مع المملكة السعودية التي وصفها بأنها غاية في الأهمية بالنسبة للسياسات الخارجية الأمريكية.

واضاف واكد "من أهم النقاط في المؤتمر كان الالتزام الأمريكي بأمن المنطقة، وخلال مشاركة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسات الأمنية كولن كال بندوة حملت عنوان ’الشراكة بين أمريكا ودول المنطقة "والذي أكد خلالها أن الولايات المتحدة لا زالت ملتزمة بأمن المنطقة وتعطي أولوية للشرق الأوسط رغم التطورات الدولية والحرب في أوكرانيا"

في حين استبعدت مصدر أمريكي أمام واكد امكانية انسحاب امريكي من المنطقة وقال:"أحد أعضاء الوفد الأمريكي أبلغني أن هناك مبالغة في كل الحديث عن انسحاب أمريكي من المنطقة، وقال إنه في ظل وجود عشرات آلاف الأمريكيين في الخليج واستمرار الحرب في العراق، لا يمكن الحديث عن انسحاب أمريكي".

وتطرق موفد القناة علي واكد إلى نفس الموضوع مع السفير الإسرائيلي في البحرين ايتان نائيه ،مشيرا الى أن نائيه "قال لي أن تأكي الولايات المتحدة على التزامها بأمن المنطقة من أهم النقاط التي حدثت في المؤتمر اليوم ".وأضاف بما يخص غياب موضوع ايران عن محاور المؤتمر وقال:"وجهت سؤالا الى السفير نائيه ، هل تخشى ان تغيب ايران عن أنشطة هذا المؤتمر خصوصا ان اوكرانيا وطبيعة هذه الحرب استحوذت على كل النقاشات حتى الآن؟ أجابني انه ’لننتظر حتى نهاية المؤتمر ونرى ماذا سيكون الثقل الذي ستحظى به ايران وما ستقوم به في المنطقة".

الحرب في أوكرانيا كانت اكثر الموضوع التي ناقشها المؤتمر :" تخيم الحرب في أوكرانيا على كل النقاشات، سواء كان ذلك يتعلق بأزمة الملاحة أو بأزمة الطاقة في العالم أو في الأزمة الاقتصادية بشكل العام في العالم، هذه هي المرة الأولى التي يتطرق له المؤتمر الى موضوع دولي، حيث تغلبت بالسنوات السابقة على مواضيعه قضايا الشرق الأوسط ، ادرج هذا العام بند، تداعيات الأزمة الدولية والتي تشير بطبيعة الحال الى تداعيات الحرب الأوكرانية".

ولفت واكد الى رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين تمحورت كلمتها حول الحرب في اوكرانيا وسياسات روسيا وتداعياتها، مشيرا الى انها تطرقت في نهاية كلمتها الى قضية أمن الملاحة البحرية في العالم، وتحدثت عن استهداف ناقلة النفط الاسرائيلية الاربعاء من جانب ايران.