سوريا: مقتل 4 عسكريين في استهداف جوي منسوب لإسرائيل

قالت الوكالة إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الذي جاء من فوق البحر المتوسط"

أكدت الوكالة العربية السورية للأنباء، صباح اليوم السبت، أن 4 جنود سوريين قتلوا وأصيب آخر بجروح في غارات منسوبة لإسرائيل، استهدفت بعض النقاط في المنطقتين الساحلية والوسطى لسوريا.

وقالت الوكالة إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الذي جاء من فوق البحر المتوسط وتسبب أيضا في وقوع خسائر مادية"، فيما أكد الجيش السوري أن "ضربات جوية إسرائيلية ضربت مناطق بوسط وعلى ساحل سوريا صباح السبت، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة واحد".

بدوره، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "سماع انفجارات في محافظة اللاذقية الساحلية وكذلك مناطق حماة وحمص وسط سوريا"، لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام رسمية نقلا عن مسؤول عسكري سوري لم تذكر اسمه قوله، إن "طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق البحر المتوسط أطلقت صواريخ باتجاه مواقع عسكرية في الساحل ووسط سوريا".

وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت الأحد الماضي، عن "مقتل جنديين في ضربات جوية منسوبة لإسرائيل، وأصيب ثلاثة آخرين".