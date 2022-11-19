إسرائيل: رئيس الشاباك يحذر من انهيار السلطة الفلسطينية

أعرب الشاباك وهيئات الأمن الأخرى عن قلقهم من تصاعد الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية

حذر رئيس الشاباك رونين بار، في لقاء جمعه مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، من انهيار وشيك للسلطة الفلسطينية والمزيد من التدهور في الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية.

وأعرب الشاباك وهيئات الأمن الأخرى عن قلقهم من تصاعد الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية وسط تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة.

تحذر الأجهزة الأمنية من ظهور منظمات متطرفة مثل مجموعة "عرين الأسود"، إلى جانب تفكك السلطة الفلسطينية وفقدانها السيطرة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربي ، مخاوف من حدوث تدهور كبير في الأمن في الضفة الغربية.

وكان هجوم وقع في مستوطنة أريئيل الإسرائيلية بالضفة الغربية، قد أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وثلاث إصابات بجروح خطيرة في عملية طعن ودهس مزدوجة انتهت بتحييد المنفذ.

بدوره اصدر البيت الأبيض بيانا، قال فيه إن "الولايات المتحدة قلقة جدا من التصعيد في الضفة الغربية" وتابع "في الفترة الأخيرة سجل ارتفاع حاد ومقتل بعدد القتلى والجرحى الفلسطينيين والإسرائيليين بمن فيهم العديد من الأطفال، من الضروري أن تتخذ الأطراف خطوات ضرورية لمنع فقدان حياة إضافية".