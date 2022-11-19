ليبرمان: أخبرني مقربو نتنياهو أنه مصمم على عزل رئيس الأركان المنتخب

وادعى أنه يخطط للتخلص سياسيًا من الشركاء في الائتلاف المتوقع تشكيله تحت قيادته

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتينو" ووزير المالية أفيغدور ليبرمان اليوم السبت، رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو وادعى أنه يخطط للتخلص سياسيًا من الشركاء في الائتلاف المتوقع تشكيله تحت قيادته. الملفات بين الليكود وممثلي الصهيونية الدينية وشاس لا تزال عالقة.

وبحسب ليبرمان، إن نتنياهو يخطط "لخطة منظمة لإفشال بن غفير وإعادته، كما أشار إلى أن رئيس الليكود "لديه تفويض منظم وخطة للقضاء سياسيا على سموتريتش."وفي السياق أعلاه، يدعي المقربون من نتنياهو أنه لم يكن هناك إجماع داخلي واسع مثل الفهم بأن هناك حاجة ملحة للتخلص من سموتريتش في الانتخابات ".

كتب ليبرمان: "لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع عدد غير قليل من كبار مسؤولي الليكود والمقربين من نتنياهو، ومن التعرف على الرجل، فإن الصورة التي تظهر أكثر من مجرد مقلقة"، ونسب إلى نتنياهو العديد من الإجراءات التي قال إنه ستنفذ بعد تشكيل الحكومة. وذكر من بينها "استبدال المستشار القانوني للحكومة"، وكذلك إقالة رئيس الأركان الجديد هرتسي هاليفي.

وعلى حد قوله ، فإن نتنياهو مهتم أيضًا بـ "شغل منصب وزير الاتصالات من قبل أحد أقرب الناس وأكثرهم ولاءً لنتنياهو ثم الاستيلاء على شركة قناة" كان "والسيطرة على كل وسيلة إعلامية محتملة".