عضو الكنيست طيبي: اتفقنا على منح شبكة أمان لتحالف بينيت ولابيد

القائمة المشتركة التي كان عضوا فيها في الكنيست السابقة تعاونت مع حكومة بينيت لابيد قبل حلها.

وقال الطيبي: "اتفقنا على منح شبكة أمن لتحالف بينيت ولابيد. أبلغت الائتلاف مرتين طلبوا تمديدا حتى العطلة. اتفقنا على منح مهلة حتى الفاصل شهر ونصف ثم انهارت من الداخل ".

وتابع الطيبي "ما كان ينبغي أن يعرض علينا أي شيء في المقابل. في تلك الفترة أصدرنا قوانين رغم اننا كنا في المعارضة، حقيقة وجود فاشيين في هذه الحكومة (الحكومة المنتظر تشكيلها) لا يعني أن الحكومة السابقة كانت كلها عسل. لقد منحنا الحكومة شبكة أمان لمدة شهر مقابل حقيقة أننا مررنا مشاريع قوانين و الميزانيات. "

كما أشار عضو الكنيست الطيبي إلى كلام رئيس مجلس الإدارة منصور عباس، الذي ادعى أنه ليس جزءً من المعارضة وأنه مستعد للتعاون مع ائتلاف نتنياهو وسموتريتش وبن غفير: "سيتذكر التاريخ هذه الجملة على أنها فظيعة".