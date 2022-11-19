لابيد ادان بشدة ايضا الاعتداء على المجندة قائلا "عار وطني وخرق للأمن".

أدان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الأحداث في الخليل وقال "أدين بشدة الاعتداء على قوات الأمن والسكان الفلسطينيين من قبل المتطرفين في الخليل. القوات على الأرض تصرفت بقوة لمنع إصابة الأرواح والممتلكات، وستواصل القيام بدورها. والحفاظ على النظام العام ".

مر سبت متوتر في مدينة الخليل، بعد أن جاء حوالي 30 ألف يهودي لزيارة المدينة كجزء من قضية "حياة سارة". ونتيجة لذلك، نشأ صراع عنيف بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين شمل إلقاء الحجارة على بعضهم البعض.

وعملت القوات الأمنية على الفور على الفصل بين الجانبين واستخدمت وسائل لتفريق المتظاهرين. بالإضافة إلى ذلك، هاجم مواطن إسرائيلي جنديًا إسرائيليًا بعصا، ونتيجة لذلك تلقت العلاج الطبي على الفور.

وندد رئيس الوزراء يائير لابيد بشدة قائلا "الهجوم على جندي اسرائيلي وصمة عار وطنية. هذا ضرر لأمن إسرائيل، هذا ضرر معنوي للجيش الإسرائيلي ولأولئك الذين يحمون أرواحنا، هذه جريمة جنائية خطيرة. هذا المساء سأقوي جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقفون لحماية بلادنا. سنحقق العدالة لمرتكبيها ".