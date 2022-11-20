الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية اعتقال ومصادرة أسلحة في الخليل

اعتقلت مطلوباً يشتبه في ضلوعه في نشاطات عدائية، كما عثر المقاتلون على سلاح من نوع M16 وسلاح من نوع "كارلو

عمل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية، في عدد من المراكز في أنحاء الضفة الغربية، من بينها قرية حوسان ومدينة قلقيلية.

وعملت قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل في منطقة تقسيم يهودا، واعتقلت مطلوباً يشتبه في ضلوعه في نشاطات عدائية، كما عثر المقاتلون على سلاح من نوع M16 وسلاح من نوع "كارلو".

وأوضح بيان الجيش أنه "لم تقع خسائر في صفوف قواتنا". فيما تم نقل المطلوب المعتقل لمزيد من التحقيق، من قبل الأجهزة الأمنية.

يذكر أن القوات الأمنية الإسرائيلية تواصل العمل ميدانيا داخل الضفة الغربية في محاولات مكثفة لمنع انطلاق عمليات عدائية مسلحة من تلك الأراضي باتجاه المدن الإسرائيلية، في عملية مستمرة منذ شهور بعنوان "كاسر الأمواج".