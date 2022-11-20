تغطية خاصة: أمن الملاحة الدولية يتصدّر الجلسة الأولى من مؤتمر المنامة للحوار

سيطرة الحوثيين على الميناء تسهل لهم الاستهدافات البحرية ناهيك عن التزود بالسلاح وبيع النفط في السوق السوداء

افتتح أحمد بن مبارك وزير خارجية اليمن الجلسة المخصصة للحديث عن أمن الملاحة الدولية مركزّا على هجمات الحوثيين انطلاقا من ميناء الحديدة، لا سيما في بلد لديه حدود بحرية مع البحر الأحمر، باب المندب وبحر العرب.

بحسب الوزيرK فإن استهدافات الحوثيين تتم بواسطة معلومات استخباراتية تزودها إيران للحوثيين الذين حصلوا من طهران على المسيرات التي استخدمت في الكثير من الهجمات البحرية وغيرها.

وأشار الوزير إلى أن المجتمع الدولي أخطأ بالضغط على القوات الحكومية لوقف حملتها العسكرية من أجل تحرير مدينة الحديدة ومينائها مشيرا إلى ان سيطرة الحوثيين على الميناء تسهل عليهم الاستهدافات البحرية بالإضافة إلى التزود بالسلاح وكذلك بيع النفط في السوق السوداء الدولية.

وكرّر الوزير أن الحوثيين يتعمدون استهداف المنشآت البحرية وناقلات النفط من أجل ابتزاز المجتمع الدولي محدثين كارثة بيئية، وكل ذلك خدمة للسياسة التوسعية الإيرانية.

واعتبر الوزير بن مبارك أن الحوثي لم يعد تهديدًا محليًا بل دوليًا، لا سيما وأن المنظمة تستهدف موانئ وسفناً دولية مستخدمين سيطرتهم على جزء كبير من الساحل اليمني لتعزيز قدراتهم الاقتصادية وتدمير اقتصاد اليمن.

وبدوره تحدث خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية عن التحديات الأمنية في بحر الخليج وباب المندب .

وقال الوزير إن ٢٥ بالمائة من الاستهلاك العالمي للنفط يمر في منطقة بحر الخليج والمحيط الهندي، ما يعني أن هذه المسالك البحرية، تكمل طريق السفن القادمة من قناة السويس، وهو ما يعني خطورة التهديدات والهجمات البحرية التي تتعرض لها هذه المنطقة والناقلات فيها لا سيما في السنوات الأخيرة، من قبل قراصنة ومنظمات إرهابية مثل جماعة الحوثي.

وقال الوزير إن السفن التي تمر بباب المندب باتت عرضة للهجمات الحوثية.

وأضاف الوزير الإماراتي أن بلاده تتعاون مع القوى الدولية ودول المنطقة، وتنشئ تحالفات لمحاربة القرصنة البحرية والهجمات الإرهابية البحرية.