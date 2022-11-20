تركيا تعلن إطلاق عملية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا والعراق

بهدف التخلص من الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا، وضمان سلامة الحدود، والقضاء على الإرهاب في منبعه"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، شنّ قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال العراق وسوريا، معتبرة أن هذه المناطق "يستخدمها إرهابيون كقواعد".

وقالت في بيان إن العملية أُطلقت "وفقاً لحقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف التخلص من الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا، وضمان سلامة الحدود، والقضاء على الإرهاب في منبعه".

قال وزير الدفاع خلوصي أكار قبل انطلاق الطائرات من قواعدها لضرب أهداف "نباشر عملية المخلب-السيف اعتبارا من الآن". وأكد بيان لوزارة الدفاع أنّ أكار أشرف على الهجوم من غرفة العمليات التابعة للقوات الجوية مع كبار القادة العسكريين.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق إن الغارات استهدفت قواعد لحزب العمال الكردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب الكردية والتي تعتبرها أنقرة امتدادا للحزب.

يذكر أن انفجارا مدويا هز اسطنبول الأسبوع الماضي نسبته أجهزة الأمن التركية للقوات الكردية التي جندت امرأة سورية الأصول لتنفيذ العملية التي أودت بحياة 6 أشخاص في قلب ساحة تقسيم السياحية.

ورفضت تركيا تعازي الولايات المتحدة لها، وتحمل انقرة على واشنطن دعمها للمقاتلين الأكراد في سوريا والذين شكلوا لسنوات رأس الحربة في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتُصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة "إرهابية" وتعدها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً ضدها منذ عقود.