مستشار الأمن القومي الإسرائيلي من المنامة باللغة الفارسية: حياة النساء الإيرانيات مهمة

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أن استمرار دمج إسرائيل في المنطقة يخدم أمن واستقرار ومستقبل الشرق الأوسط.

شكر مستشار الأمن القومي الاسرائيلي ايال حولاتا، الأحد، خلال ندوة حول الشراكات الأمنية الجديدة الوزير اليوناني نيكولاس دندياس على تعزيز العلاقة بين بلاده واليونان، وأشاد بتعزيز التعاون بين أمريكا وإسرائيل فضلا عن تعزيز الشراكات الأمنية في الشرق الأوسط.

وأشار حولاتا إلى أن هذه الشراكات بين إسرائيل وحلفائها في المنطقة تهدف إلى مواجهة أزمات الغذاء والطاقة والتهديدات الأمنية المتمثلة أساسا بايران التي قال إنها ضاعفت هجماتها بواسطة وكلائها في المنطقة وعبر هجمات السايبر على أهداف مدنية في إسرائيل وألبانيا وغيرها من الدول.

واستهدفت آخر الهجمات الإيرانية ناقلة نفط تابعة لملياردير إسرائيلي قبالة سواحل عمان بالإضافة إلى مشاركة إيران في الحرب في أوروبا.

وطالب حولاتا العالم الذي يفاوض إيران في فيينا، الكفّ عن تجاهل سياسات إيران النووية والاقليمية، متحدثا عن قمع النظام الإيراني للمحتجين الإيرانيين. حولاتا توجه باللغة الفارسية للنساء الإيرانيات قائلا "حياة النساء مهمة".

حولاتا أشار الى تعميق إسرائيل الشراكات مع دول المنطقة في مجال الطاقة والمياه، لافتا إلى سماح السعودية للرحلات الجوية الإسرائيلية التحليق فوق أجوائها.

وفي السياق أشاد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان والذي قال إنه يخدم الشعبين، كما يخدم الأمن الاسرائيلي ويضمن الازدهار للبنان.

وأكد المستشار الأمني أن استمرار دمج إسرائيل في المنطقة يخدم أمن واستقرار ومستقبل الشرق الأوسط.

من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني ديندياس إن اتفاقيات ابراهيم غيرت مجريات التاريخ ليس فقط بالنسبة للشرق الأوسط، بل بالنسبة للعالم.

الوزير اعتبر ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وهما دولتان لا تعترفان الواحدة بالأخرى، لكنهما احتكمتا إلى القانون الدولي. ونوه ديندياس إلى أن الاتفاق البحري بين اليونان ومصر هو نموذج لإمكانية حل الخلافات بين الدول من خلال الاحتكام للقواعد الدولية.

منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت مكغور أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الشرق الأوسط، وأن مصالح أمريكا في المنطقة مهمة وتبقى واشنطن ملتزمة بهذه المصالح. وأشار إلى أن الرئيس بايدن أكد ذلك، معترفا أن هناك قلق في المنطقة بشأن سياسات الولايات المتحدة.

واعتبر مكجور أن الولايات المتحدة تتابع سياسات الصين في المنطقة معتبرا أن واشنطن مستمرة في تعميق استثماراتها وشراكاتها في المنطقة لضمان قدرة حلفاء وشركاء امريكا على حماية نفسها، وعدم السماح للدول التي لا تحترم القانون والنظام الدوليين بتهديد شركاء أمريكا.

مكجور قال إن أمريكا تعطي الأولوية للدبلوماسية لكن الردع يستخدم لمواجهة من يهدّد الأمن والنظام الدوليين مثل من وصفهم بوكلاء إيران واستهدافهم من قبل القوات الأمريكية، مؤكدا استمرار التواجد الأمريكي في المنطقة.

مكجور أشاد بدور بلاده في الوصول إلى اتفاق الترسيم بين إسرائيل ولبنان.