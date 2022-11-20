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خاص i24NEWS/ضغوط على إسرائيل من أجل إعادة فتح معبر القنيطرة مع سوريا أمام طلبة الجولان

i24news

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مركبة عسكرية إسرائيلية وسيارات تابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) في معبر القنيطرة التابع للأمم المتحدة مع سوريا ومرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل في 9 فبراير 2022.
JALAA MAREY / AFPمركبة عسكرية إسرائيلية وسيارات تابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) في معبر القنيطرة التابع للأمم المتحدة مع سوريا ومرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل في 9 فبراير 2022.

قوائم التسجيل للدراسة في سوريا فُتحت أمام الطلبة في الجولان تزامنًا مع الضغوط الرامية لإعادة فتح معبر القنيطرة

علم مراسل I24NEWS رازي طاطور، اليوم الأحد، من مصادر خاصة في الجولان عن ضغوط تمارسها مؤخرًا أطراف دولية على  الجهات الرسمية في إسرائيل ترمي لإعادة فتح معبر القنيطرة مع سوريا أمام طلبة ابناء قرى هضبة الجولان والسماح لهم بالدراسة في الجامعات السورية، كما كان الحال عليه قبل إغلاق المعبر بعد اندلاع الأزمة السورية، حيث كان يقدر عدد طالبي الدراسة الوافدين الى سوريا من أبناء الجولان بالعشرات سنويا.

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وذكرت المصادر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر إحدى الجهات التي تشرف على الملف وتعمل بالضغط على الجانب الإسرائيلي وبالتعاون مع القيادة الدينية للمواطنين السوريين في الجولان وقيادة الطائفة الدرزية في إسرائيل والرئيس الروحي لها الشيخ موفق طريف وأوساط سياسية إسرائيلية.

وأفادت المصادر لمراسلنا بأن قوائم التسجيل للدراسة في سوريا فُتحت أمام الطلبة في الجولان تزامنًا مع الضغوط الرامية لإعادة فتح معبر القنيطرة.

وأكدت مصادر مقربة من فضيلة الشيخ موفق طريف لقناة I24NEWS أن هناك محادثات أجريت في هذا الشأن مع الجانبين الروسي والإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الملف يتابعه فضيلة الشيخ مع الجهات الرسمية طيلة الوقت.

ونفت وزارة الأمن الإسرائيلية في رد أوردته لقناة i24NEWS تلقي أي توجهات رسمية بهذا الشأن خلال الأشهر الأخيرة.

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