لابيد يودع كرسي رئاسة الوزراء بالإشادة بإنجازات استثنائية في سنة ونصف لحكومة التغيير

واجهت هذه الحكومة عواصف سياسية عديدة لكن الأبرز هو أن هذه الحكومة عملت بجدية من أجل دولة إسرائيل

ألقى رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد كلمة في الكنيست، الأحد أشار من خلالها، إلى أن جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة للحكومة الـ36 لدولة إسرائيل. وقال "واجهت هذه الحكومة عواصف سياسية عديدة لكن الأبرز هو أن هذه الحكومة عملت بجدية من أجل دولة إسرائيل ومواطني دولة إسرائيل".

وأضاف لابيد: "بالنسبة إلى الفترة القصيرة التي قضتها الحكومة في السلطة - عامًا ونصف - فإن قائمة إنجازات هذه الحكومة استثنائية حقا. تحت قيادة سلفي في المنصب نفتالي بينيت أخرجتنا الحكومة من أزمة كورونا دون أي إغلاق.

أنقذنا البلاد من أزمة اقتصادية. لقد مرّرنا ميزانية الدولة بعد أكثر من ثلاث سنوات بدون ميزانية. قللنا العجز والبطالة إلى أرقام هي من بين الأدنى في تاريخ البلاد. زدنا رواتب الجنود بنسبة 50٪ ، مررنا برنامج التعليم للجنود المسرحين.

في عملية "مطلع الفجر" وجهنا ضربة قاصمة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة وأحبطنا قادتها دون أن يتأذى إسرائيلي واحد. في عملية "كاسر الأمواج" في يهودا والسامرة، قمنا بتفكيك البنية التحتية لمجموعة "عرين الأسود" الإرهابية ومنعنا مئات العمليات.

من خلال العمل بدقة وبذكاء مع الحكومة الديمقراطية في الولايات المتحدة، منعنا تجديد الاتفاقية النووية مع إيران. لقد عملنا ضد البنية التحتية الإرهابية الإيرانية في كل مكان، بما في ذلك البعيدة جدًا عن حدود إسرائيل.

فتحنا سفارات وبعثات في الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين. أنشأنا "منتدى النقب". جددنا العلاقات مع تركيا. أصلحنا العلاقات مع مصر والأردن. وقعنا اتفاقية تاريخية مع لبنان بشأن الحدود البحرية.

خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، وقعنا مع صديقنا العظيم "إعلان القدس"، الذي التزمت فيه الولايات المتحدة التزامًا استراتيجيًا بسلامة وأمن وازدهار إسرائيل.

أنشأنا برنامج "المسار الآمن" الذي حقق العديد من الإنجازات في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. لقد أنشأنا لجنتي تحقيق حكوميتين، واحدة للتحقيق في كارثة جبل ميرون، والأخرى للتحقيق في قضية الغواصة وقوارب الملاحة (الخاصة بملفات الفساد المتعلقة بنتنياهو).

مررنا (في الكنيست) خطة إصلاح المعايير لخفض أسعار عشرات المنتجات. رفعنا سن التقاعد للمرأة. قمنا برفع رواتب المعلمين وتحسين ظروف عملهم. لقد قمنا بزيادة المخصصات للناجين من المحرقة بشكل كبير.

أتوقف هنا، على الرغم من أن القائمة تطول. في فترة ولايتها القصيرة، أصدرت هذه الحكومة 1613 قرارًا، في جميع مجالات الحياة - كل ذلك لصالح مواطني إسرائيل. لم نعمل فقط لصالح أولئك الذين صوتوا لأجلنا. لم نعمل فقط داخل الكتلة أو المعسكر.

للحكومة الإسرائيلية دور واضح: حماية الدولة. الحفاظ على القانون. الحفاظ على فصل السلطات. الحفاظ على الأمن والاقتصاد. الحفاظ على مكانة إسرائيل في العالم. الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية. لقد حققنا كل هذه المهام بنجاح كبير.

زملائي الوزراء تشرفت بخدمتكم وخدمة هذه الدولة ومواطنيها. سنعود إلى هذه الغرفة بأسرع مما تعتقدون".