لأول مرة.. مصافحة بين الرئيسان التركي والمصري في قطر

قال مسؤول في الرئاسة التركية إن هذا "التواصل الثنائي الأول" بين الرئيسين أثناء حفل افتتاح البطولة

كشفت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، عن تصافح الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقال مسؤول في الرئاسة التركية إن هذا "التواصل الثنائي الأول" بين الرئيسين أثناء حفل افتتاح البطولة، فيما امتنعت الرئاسة المصرية عن التعليق

وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية، الرئيسين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة في مصر، يتصافحان مبتسمين.

فيما أظهرت صورة من بين صور أخرى تظهر تبادل الابتسامات بين إردوغان ورؤساء الدول والحكومات الذين جاؤوا الى قطر لحضور افتتاح المونديال.

وكانت العاصمة القطرية الدوحة، قد استقبلت اليوم الأحد، عدد من قادة وزعماء الدول لحضور حفل افتتاح بطولة نهائيات كأس العالم لكرة القدم.