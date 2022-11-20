تقرير: حزب الله يعمل على نقل صواريخ ذات رؤوس كيميائية الى لبنان

المصادر قالت لقناة الحدث ان نقل الصواريخ بمساء خبراء من كوريا الشمالية

أفادت قناة "الحدث" السعودية اليوم الأحد أن تنظيم حزب الله اللبناني يبذل جهودا بالنقل إلى لبنان صواريخ ذات رؤوس كيميائية، وذلك بمساعدة خبراء من كوريا الشمالية.

ونقل التلفزيون السعودي عن مصادر خاصة بأن حزب الله نقل مؤخرا أنواعا متعددة من الصواريخ ذات الرؤوس الكيميائية من مصياف غربي سوريا، الى منطقة القصير القريبة من الحدود السورية-اللبنانية وأن عملية نقل القذائف نفذت عن طريق الوحدة 2250 التابعة للحرس الثوري الايراني.

وأفيد أيضا ، أن عملية ملئ الصواريخ بالمواد الكيميائية نفذت عن طريق خبراء من كوريا الشمالية، وبإشراف قاسم عبد الله مسعوديان- خبير بالأسلحة الكيميائية ويحمل الجنسية الايرانية. وبحسب المصادر، من المتوقع أن ينقل حزب الله قريبا الصواريخ الى منطقة بنت جبيل جنوب لبنان بالقرب من قاعدة عسكرية لليونيفيل، وذلك بعد أن اكتشف أن وجود مخزن الأسلحة في القصير بات معروفا لإسرائيل.

ويأتي التقرير على خلفية تزايد الهجمات المنسوبة لإسرائيل في سوريا، والتي تستهدف جهود التسلح ومشروع الصواريخ الدقيقة الذي يديره حزب الله اللبناني بدعم ايران.