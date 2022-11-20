إسرائيل/لابيد:"عرضت على الحكومة الجديدة مساعدة مع الديموقراطييين بموضوع ايران"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد خلال اجتماع مغلق مع أصدقاء من منظمة غير ربحية في ديوانه بمدينه القدس بأنه عرض على الحكومة القادمة التي من المتوقع أن يرأسها نتنياهو تقديم مساعدة سياسية مع الادارة الأمريكية الديموقراطية بكل ما يتعلق بايران.

وقال لابيد :"توجد لدينا علاقات جيدة مع الديموقراطيين أكثر من نتنياهو وعرضت على الحكومة الجديدة مساعدة بالموضوع الايراني".

ونقل "واينت" عن مسؤولين اطلعوا على أقواله، أنه أدلى بتصريحات بعد أن سئل من جانب المنظمة بما يرغب أن يقوم به بعد أن ينهي ولايته، حيث أجاب "ما أريد القيام به هو العمل على التوصل على اتفاق طويل الأمد وقوي مع ايران".

وأضاف لابيد:"لقد تحدثت عن هذا مطولا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقد أبلغني أن الاتفاق مع ايران لن يحدث قريبا".