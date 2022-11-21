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إيران تشن ضربات في كردستان العراق

i24news

دقيقة 4
رجل كردي يسير وسط الأنقاض في مدرسة في أعقاب الهجمات الإيرانية عبر الحدود في بلدة كويا ، شرق أربيل ، عاصمة المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق.
SAFIN HAMED / AFPرجل كردي يسير وسط الأنقاض في مدرسة في أعقاب الهجمات الإيرانية عبر الحدود في بلدة كويا ، شرق أربيل ، عاصمة المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق.

هذه الهجمات العشوائية تحدث في وقت يعجز فيه النظام الإيراني عن وقف المظاهرات الجارية في كردستان الإيرانية

شنت إيران ضربات على مجموعات معارضة في إقليم كردستان شمال العراق، فجر اليوم الخميس، بحسب تقارير.

وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن "الحرس الثوري الإسلامي قصف مرة أخرى الأحزاب الكردية الإيرانية".

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قال الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني إنه تعرض لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ انتحارية على كويا وجيجنيكان بالقرب من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال الحزب في بيان "هذه الهجمات العشوائية تحدث في وقت يعجز فيه النظام الإرهابي الإيراني عن وقف المظاهرات الجارية في كردستان (الإيرانية)".

https://twitter.com/i/web/status/1594455068992221185

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وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن الضربات استهدفت "ثلاثة أحزاب معارضة إيرانية في كردستان (العراق)".

وقالت جماعة كومالا الكردية الإيرانية إن مقرها تعرض للهجوم.

أدان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا الضربات الإيرانية "العشوائية وغير القانونية"، قائلاً إنها "تعرض المدنيين للخطر، وتنتهك السيادة العراقية، وتهدد الأمن والاستقرار في العراق والشرق الأوسط".

يأتي ذلك في أعقاب هجوم مماثل عبر الحدود شنته إيران على جماعات المعارضة في كردستان العراق الأسبوع الماضي.

وألقت طهران باللوم على الجماعات الكردية الإيرانية في إذكاء الاضطرابات في إيران في الأشهر الأخيرة، التي اندلعت في سبتمبر / أيلول بعد وفاة مهسا أميني، وهي شابة كردية تبلغ من العمر 22 عامًا اعتقلتها شرطة الآداب الإيرانية.

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