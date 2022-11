إيران تشن ضربات في كردستان العراق

شنت إيران ضربات على مجموعات معارضة في إقليم كردستان شمال العراق، فجر اليوم الخميس، بحسب تقارير.

وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن "الحرس الثوري الإسلامي قصف مرة أخرى الأحزاب الكردية الإيرانية".

قال الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني إنه تعرض لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ انتحارية على كويا وجيجنيكان بالقرب من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال الحزب في بيان "هذه الهجمات العشوائية تحدث في وقت يعجز فيه النظام الإرهابي الإيراني عن وقف المظاهرات الجارية في كردستان (الإيرانية)".