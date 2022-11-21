بنيامين نتنياهو يفوز في قضية التشهير التي أقامها ضد رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت

وجد نائب رئيس محكمة الصلح في تل أبيب أن ادعاء أولمرت بأنه ليس لديه أساس واضح لمهاجمة نتنياهو بهذه الطريقة

فاز رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو بدعوى التشهير التي رفعها ضد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت يوم الاثنين والتي وصف فيها أولمرت نتنياهو وعائلته بالجنون، وفق النشر صباح الإثنين في جيروزاليم بوست.

وجد نائب رئيس محكمة الصلح في تل أبيب عميت ياريف أن ادعاء أولمرت بأن عائلة نتنياهو مجانين كان قريبًا جدًا من أن يبدو وكأنه يصف حقيقة طبية بينما في الواقع ليس لديه أساس واضح لمهاجمة نتنياهو بهذه الطريقة، بخلاف الإشاعات.

قضت المحكمة بأن أقوال أولمرت تتوافق مع تعريف قانون الـ "التشهير"، وبالتالي فرضت عليه دفع أكثر من 60 ألف شيكل.

وكان نتنياهو قد قال في شهر حزيران /يونيو خلال شهادته أمام المحكمة "ليس لدي تاريخ نفسي". وبالمثل فعلت سارة نتنياهو وابنهما يائير نتنياهو ردا على تقارير وادعاءات ألقى بها بوجههم محامي أولمرت أمير تيتونوفيتش.

أقام أفراد من عائلة نتنياهو دعوى قضائية ضد السيد أولمرت بموجب القانون ضد التشهير ، بعد أن اتهمهم في مقابلة مع موقع "Democrat TV" بالإصابة بمرض عقلي لا يمكن الشفاء منه، كما أنه رفض التراجع عن تصريحاته في مقابلة صحفية تلفزيونية، وفق يسرائيل هيوم.

في بيان الدفاع الذي قدمه أولمرت، ادعى أن الأمور التي قالها في المقابلة صحيحة، وأنه محمي بموجب البند 14 من قانون حظر التشهير ("لقد قلت الحقيقة"). وبدلاً من ذلك، ادعى السيد أولمرت في دفاعه الكتابي أن ما قاله كان تعبيرًا عن رأي بحسن نية، وهو محمي وفقًا للمادة 15 من قانون حظر التشهير.