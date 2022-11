إيران : قوّات الأمن تعتقل ممثلتَين لخلعهما الحجاب دعمًا لحركة الاحتجاج

أفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة "إرنا"، أمس الأحد، أن قوّات الأمن الإيرانيّة، اعتقلت الممثّلتَين كتايون رياحي وهنغامه غازياني، بعدما خلَعَتا حجابَيهما على الملأ دعمًا لحركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران إثر وفاة الشابّة مهسا أميني.

وقال الوكالة إن "هنغامه غازياني وكتايون رياحي اعتُقِلتا بعد استدعائهما للتحقيق بشأن منشوراتهما "الاستفزازيّة" على وسائل التواصل الاجتماعي وأنشطتهما الإعلاميّة".

وأضافت الوكالة، أن "غازياني اعتُقلت بتهمة التحريض ودعم أعمال الشغب والتواصل مع وسائل إعلام معارِضة". حيث كانت الممثّلة أشارت في وقت سابق إلى أنّ القضاء استدعاها، ثمّ نشرت مقطع فيديو على إنستغرام خلعت فيه الحجاب الإلزامي.

وكتبت في وقت متأخّر السبت الماضي، "قد تكون هذه رسالتي الأخيرة"، مضيفة "من الآن فصاعدًا، مهما حدث لي، اعلموا أنّني كالعادة مع الشعب الإيراني حتّى آخر نفس لي".

وأعلن القضاء الإيراني أمس الأحد، استدعاء غازياني مع سبع شخصيّات معروفة، سينمائيّة وسياسيّة ورياضيّة، بسبب نشر محتوى "استفزازي" دعمًا لحركة الاحتجاج، حسبما أعلنت السلطة القضائيّة.