إيران : قوّات الأمن تعتقل ممثلتَين لخلعهما الحجاب دعمًا لحركة الاحتجاج

قال الوكالة إن "هنغامه غازياني وكتايون رياحي اعتُقِلتا بعد استدعائهما للتحقيق بشأن منشوراتهما "الاستفزازيّة"

أفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة "إرنا"، أمس الأحد، أن قوّات الأمن الإيرانيّة، اعتقلت الممثّلتَين كتايون رياحي وهنغامه غازياني، بعدما خلَعَتا حجابَيهما على الملأ دعمًا لحركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران إثر وفاة الشابّة مهسا أميني.

وقال الوكالة إن "هنغامه غازياني وكتايون رياحي اعتُقِلتا بعد استدعائهما للتحقيق بشأن منشوراتهما "الاستفزازيّة" على وسائل التواصل الاجتماعي وأنشطتهما الإعلاميّة".

وأضافت الوكالة، أن "غازياني اعتُقلت بتهمة التحريض ودعم أعمال الشغب والتواصل مع وسائل إعلام معارِضة". حيث كانت الممثّلة أشارت في وقت سابق إلى أنّ القضاء استدعاها، ثمّ نشرت مقطع فيديو على إنستغرام خلعت فيه الحجاب الإلزامي.

وكتبت في وقت متأخّر السبت الماضي، "قد تكون هذه رسالتي الأخيرة"، مضيفة "من الآن فصاعدًا، مهما حدث لي، اعلموا أنّني كالعادة مع الشعب الإيراني حتّى آخر نفس لي".

وأعلن القضاء الإيراني أمس الأحد، استدعاء غازياني مع سبع شخصيّات معروفة، سينمائيّة وسياسيّة ورياضيّة، بسبب نشر محتوى "استفزازي" دعمًا لحركة الاحتجاج، حسبما أعلنت السلطة القضائيّة.

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بدورها احتُجزت الممثلة كتايون رياحي (60 عامًا) في وقت لاحق في إطار القضيّة نفسها. حيث شاركت في مجموعة من الأفلام التي حازت جوائز، وهي معروفة أيضًا بأعمالها الخيريّة. وأجرت رياحي في أيلول/سبتمبر مقابلة مع تلفزيون إيران الدولي ومقرّه لندن، من دون أن تضع حجابًا. وهي كانت أيضًا أعربت عن تضامنها مع الاحتجاجات في البلاد منذ وفاة أميني وعن معارضتها فرض الحجاب.

وتشهد إيران موجة احتجاجات منذ وفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها بأيدي شرطة الأخلاق التي اتّهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد.