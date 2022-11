إسرائيل والبحرين يختتمان بنجاح الجولة الأولى من محادثات التجارة الحرة

أكدت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل والبحرين اختتمتا بنجاح الجولة الأولى من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "فرق التفاوض اجتمعوا الأسبوع الماضي في العاصمة البحرينية المنامة، وناقشوا قضايا مختلفة بما في ذلك التجارة في السلع، والتنظيم والتقييس، والرسوم الجمركية، وتجارة الخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية"

وأضافت الوزارة في بيانها أن "التقدم السريع في المفاوضات أظهر أن الجانبين يوليان أهمية كبيرة لهذه الاتفاقية".

وإذا تم تنفيذ الصفقة ، فسيكون هذا هو ثاني اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية في العامين الماضيين بعد التوقيع على اتفاقيات إبراهيم التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة. مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشهر مايو/أيار.