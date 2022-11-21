إسرائيل والبحرين يختتمان بنجاح الجولة الأولى من محادثات التجارة الحرة

أضافت الوزارة في بيانها أن "التقدم السريع في المفاوضات أظهر أن الجانبين يوليان أهمية كبيرة لهذه الاتفاقية".

أكدت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل والبحرين اختتمتا بنجاح الجولة الأولى من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "فرق التفاوض اجتمعوا الأسبوع الماضي في العاصمة البحرينية المنامة، وناقشوا قضايا مختلفة بما في ذلك التجارة في السلع، والتنظيم والتقييس، والرسوم الجمركية، وتجارة الخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية"

وأضافت الوزارة في بيانها أن "التقدم السريع في المفاوضات أظهر أن الجانبين يوليان أهمية كبيرة لهذه الاتفاقية".

وإذا تم تنفيذ الصفقة ، فسيكون هذا هو ثاني اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية في العامين الماضيين بعد التوقيع على اتفاقيات إبراهيم التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة. مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشهر مايو/أيار.

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"وفي هذا السياق، قال رئيس فريق التفاوض الاسرائيلي،اوهاد كوهين، "لم تتحقق بعد الإمكانات الكاملة للتجارة بين جميع دول اتفاقية إبراهيم. وبالتعاون مع شركائنا البحرينيي، نعمل على وضع اتفاقية من شأنها أن تمكن من توسيع العلاقات التجارية بين دولة إسرائيل ومملكة البحرين، وخلق احتمالات جديدة ومتنوعة لكلا الجانبين"

ومن المقرر أت تعقد الجولة القادمة من المحادثات في ديسمبر/كانون الأول، في إسرائيل.

ويشار إلى أنه في عام 2021، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين 3.8 مليون دولار، في حين بلغت الواردات من الدولة الخليجية إلى الدولة اليهودية 3.5 مليون دولار.