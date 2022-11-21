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الضفة الغربية: مقتل طالب في جنين برصاص الجيش الإسرائيلي وهو في طريقه إلى المدرسة

i24news

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اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية ، في مدينة جنين بالضفة الغربية في 28 سبتمبر / أيلول 2022 ، عقب اعتقال القوات الإسرائيلية لمسلحين.
Nasser Ishtayeh/Flash90اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية ، في مدينة جنين بالضفة الغربية في 28 سبتمبر / أيلول 2022 ، عقب اعتقال القوات الإسرائيلية لمسلحين.

الفتى قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أوضح الجيش أن القوات أطلقت النار باتجاه مسلحين أطلقوا الرصاص

في عملية للجيش الإسرائيلي انطلقت صباح اليوم (الإثنين)، للقبض على مطلوب فلسطيني يدعى راتب البالي في جنين، وقع تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مقتل طالب في المدرسة الثانوية يدعى محمود السعدي، وفق تقارير فلسطينية.

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وبحسب هذه التقارير فإن الفتى قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أوضح الجيش الإسرائيلي أن القوات أطلقت النار باتجاه مسلحين أطلقوا الرصاص نحوهم.

من جانبها نشرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بيانا قالت فيه "ننعى مقتل الطالب محمود السعدي ... بينما كان في طريقه إلى المدرسة خلال اعتداء الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية." 

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنه إضافة إلى السعدي نقل أربعة جرحى آخرون إلى المستشفيات متأثرين بجراحهم من أعيرة نارية.

وأفاد الجيش أنه "في عملية مشتركة للجيش مع الشاباك ووحدات مقاتلة بضمنها حرس الحدود، صباح اليوم في قرية بورقين بالضفة الغربية، تم تطويق المبنى الذي يقيم فيه راتب البالي وطالبته القوات بتسليم نفسه على خلفية ضلوعه بعدة عمليات مسلحة والتخطيط لاعتداءات كبيرة".

 وسلم البالي نفسه للقوات على الفور، وأثناء العملية تم إطلاق أعيرة نارية وإلقاء عبوات حارقة تجاه القوات في المنطقة ما استدعى إطلاق النار من جانبها باتجاه مصدر النيران، وتم رصد إصابة ".

تواصل قوات الأمن الإسرائيلية عمليتها العسكرية المكثفة "كاسر الأمواج" الجارية منذ انطلاق عمليات الاعتداء المسلحة في المدن الإسرائيلية موقعة خسائر فادحة في الأرواح.

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