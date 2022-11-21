الإمارات والمغرب يشرعان في تنفيذ المراحل الأولى لبرنامج التكوين في مجموعة من المجالات الأمنية

أضف البلاغ، أنه سيتم "تنفيذ دورات مشتركة للتكوين المستمر التخصصي في مجالات أمنية تتعلق بمكافحة الجريمة"

تشرع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدولة الإمارات، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، اليوم الإثنين، في تنفيذ المراحل الأولى من برنامج التعاون الثنائي في مجالات التكوين الشرطي وتبادل الخبرات والمعارف في مجموعة من المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأفادت مديرية الأمن الوطني بالمغرب في بيان لها، أن "إطار التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية بين الإمارات والمغرب، يتضمن "تنفيذ برنامج لتبادل الزيارات بين الأطر الأمنية من الجانبين، وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على التجارب والخبرات في مختلف المجالات والتخصصات الشرطية"، حسب موقع هسبريس المغربي.

وأضف البلاغ، أنه سيتم "تنفيذ دورات مشتركة للتكوين المستمر التخصصي في مجالات أمنية تتعلق بمكافحة الجريمة والمحافظة على النظام العام وتعزيز دور العلم والتقنيات الحديثة في المجال الشرطي."

ووفق المصدر نفسه، فإن فعاليات برنامج التعاون الثنائي والمتقدم بين البلدين تشمل "تنظيم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب دورات تكوينية متخصصة في مجالات استخباراتية دقيقة، يستفيد منها مجموعة من الأطر الأمنية من شرطة أبوظبي، وتروم التعرف على التجربة المغربية المتميزة في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود الوطنية".

وفي هذا السياق، يحتضن المعهد الملكي للشرطة بالمغرب، ابتداءً من اليوم الإثنين، وعلى مدى شهرين، دورة للتكوين النظري التخصصي في مجال الشرطة القضائية ومكافحة الجريمة، يستفيد منها مجموعة من الأطر العليا التابعة لقيادة شرطة أبوظبي.

ويشرف على هذه الدورة مجموعة من الأطر الأمنية المغربية، تليها فترة للتكوين التطبيقي بمصالح مركزية ولا ممركزة تابعة للأمن الوطني المغربي، خصوصا بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، فضلا عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.

حسب البلاغ، فإن برنامج هذه الشراكة، يأتي تفعيلا لمخرجات اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع القائد العام لشرطة أبوظبي، على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة المغربية في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

كما تأتي هذه الشراكة تجسيدا للرغبة المشتركة في تقوية التعاون المغربي الإماراتي في مختلف المجالات الأمنية، بما يضمن تعزيز أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.