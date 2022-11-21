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الرئيس التركي يتحدث عن احتمال إطلاق بلاده عملية برية في سوريا

i24NEWS - AFP

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يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء ، في أنقرة ، تركيا ، يوم الاثنين 23 مايو 2022.
(Turkish Presidency via AP Photo)يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء ، في أنقرة ، تركيا ، يوم الاثنين 23 مايو 2022.

أكد الرئيس التركي، أن "لا شكّ في أن هذه العملية لن تقتصر فقط على عملية جوية"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن العمليات في شمال سوريا والعراق لا تقتصر على الحملة الجوية، و"سنجري مناقشات حول مشاركة قوات برية".

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وأكد الرئيس التركي، أن "لا شكّ في أن هذه العملية لن تقتصر فقط على عملية جوية"، وأضاف  للصحافيين الأتراك الذين كانوا يرافقونه لدى عودته من قطر حيث شارك في افتتاح مونديال 2022، إن الوحدات المختصّة ووزارة دفاعنا وأركاننا العامة ستقرر معًا الصلاحيات التي يجب أن تلتزم بها قواتنا البرية".

وأشار الرئيس التركي، إلى أن هناك "مشاورات" جارية، وتابع "سبق أن حذّرنا: سنجعل من يزعجوننا على أراضينا يدفعون الثمن".

وكانت أنقرة قد أعلنت أمس الأحد، شن عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصًا، بعد أسبوع على اعتداء دام في اسطنبول اتهمت كلا من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.

فيمت أصابت قذائف صاروخية من سوريا، مساء الأحد وصباح الاثنين، الحدود التركية والأراضي التركية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 15.

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