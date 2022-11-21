الرئيس التركي يتحدث عن احتمال إطلاق عملية برية في سوريا "سبق أن حذرنا"

إردوغان :"هناك مشاورات جارية" وتابع "سبق أن حذرنا: سنجعل من يزعجوننا على أراضينا يدفعون الثمن".

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، "أولئك الذين يهاجمون تركيا سيدفعون ثمنًا باهظا" وتحدث عن احتمال إطلاق "عملية برية" في سوريا، غداة سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للأكراد في سوريا والعراق وعدة هجمات صاروخية على الأراضي التركية من سوريا.

وأكد إردوغان على أن "الوحدات المعنية ووزارة دفاعنا وأركاننا العامة ستقرر معًا الصلاحيات التي يجب أن تلتزم بها قواتنا البرية"، مشيرًا إلى أن هناك "مشاورات جارية" وتابع "سبق أن حذرنا: سنجعل من يزعجوننا على أراضينا يدفعون الثمن".

جاءت تصريحات إردوغان لدى عودته من قطر حيث شارك في افتتاح مونديال 2022 "لا شكّ في أن هذه العملية لن تقتصر فقط على عملية جوية".

وكانت قذائف صاروخية مصدرها سوريا، قد اصابت، مساء الأحد وصباح الاثنين، الحدود التركية والأراضي التركية، ما أسفر عن سقوط قتيلين ونحو 30 جريحا.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مقتل طفل يبلغ خمسة أعوام ومدرّسة شابة في مدينة كركاميش التركية (جنوب-شرق) صباح الإثنين من جراء صاروخ أطلق من سوريا، وكان قد أشار سابقا إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي سوريا، أسفرت الضربات عن مقتل 37 شخصاً، غالبيتهم مسلحون، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أعلن المقاتلون الأكراد عن مقتل عشرة مدنيين.

واستهدف القصف مناطق حدودية تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، وخصوصاً مدينتي كوباني (شمال) والمالكية (شمال شرق) وقالت قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد إن تركيا شنت ضربات جوية جديدة الاثنين.

أطلقت تركيا عمليتها العسكرية الجوية المحدودة بعد أسبوع على اعتداء بعبوة ناسفة في اسطنبول أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح، واتهمت كلًا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية بالوقوف خلفه. لكن الطرفين نفيا أي دور لهما بالاعتداء.

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