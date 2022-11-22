إيران تعتزم تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة والطاقة الذرية تنتقد طهران على عدم تعاونها الكافي

أصدرت الطاقة الذرية قرارا ينتقد غيران على عدم تعاونها، وهو رلاسالة واضحة بأن عليها الامتثال بشأن الضمانات

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو النووي وباستخدام أجهزة الطرد المركزي IR6 بنسية 60 في المئة، وهي نسبة تفوق عتبة 3,67 في المئة التي حددها الاتفاق حول برنامج طهران النووي، على ما أفادت وسيلة إعلام محلية.

وأوردت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا) أن "إيران باشرت إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة لأول مرّة في فوردو".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت قرارٍ ينتقد إيران على عدم تعاونها الكافي معها، مشيرة إلى أن "القرار يمثل رسالةً واضحةً إلى إيران بأن عليها الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات المتعلقة ببرنامجها النووي، وتقديم توضيحاتٍ ذات مصداقية فنية حول قضايا الضمانات العالقة".

وفي السياق كانت الرئاسة الإيرانية، قد نشرت البيان الختامي للقمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في طهران، أمس الإثنين

واشار البيان إلى أن "الرؤساء الثلاثة بحثوا الوضع على الأرض في سوريا، واستعرضوا التطورات التي أعقبت القمة الافتراضية الأخيرة في 1 يوليو/تموز من عام 2020، وأكدوا عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في ضوء اتفاقياتهم واستنتاجات اجتماعات وزراء الخارجية.

وأكد الرؤساء التزامهم الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وشددوا على ضرورة احترام هذه المبادئ عالميا.