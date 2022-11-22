كاسر الأمواج: الجيش الإسرائيلي يعتقل 16 مطلوبا فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية

اعتقل الجنود مطلوبين اثنين يشتبه بتورطهما في عمليات محظورة في قريتي بلعا والراس الواقعتين في محافظة طولكرم

عمل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود، الليلة الماضية (الإثنين)، على اعتقال 16 مطلوبا في عدة مواقع في مناطق الضفة الغربية من بينها قرية عنزة واليامون (جنين) والدوحة (قرب بيت لحم) وسيلة الحارثية (جنين) وحزما (قضاء القدس) ودير أبو مشعل (رام الله).

وبحسب ما أفاد بيان صادر عن الناطق العسكري اعتقل الجنود مطلوبين اثنين يشتبه بتورطهما في عمليات محظورة في قريتي بلعا والراس الواقعتين في محافظة طولكرم شرق الضفة الغربية (منطقة تقسيم منشيه).

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مطلوباً آخر في مدينة نابلس في منطقة لواء شومرون، وخلال العملية أطلقت أعيرة نارية في المنطقة وردت القوات على مصدر إطلاق النار.

كما عملت القوات في منطقة لواء بنيامين في قرى سلواد (رام الله والبيرة) وبرقة (نابلس) وبيت لقيا (رام الله) وكفر عقب (شمال مدينة القدس) على اعتقال خمسة مطلوبين آخرين.

واعتقلت قوات الجيش بالإضافة مطلوبين في مدينة الخليل بمنطقة فرقة يهودا الإقليمية، وفي الوقت نفسه عملت القوات في قرية يطا المنضوية بذات الإقليم على العثور على سيارات مسروقة.

وعملت القوات على اعتقال مطلوبين إضافيين في قريتي الدهيشة ونحالين في منطقة بيت لحم المصنفة عسكريا في منطقة فرقة.

وأشار بيان الجيش إلى عدم وقوع خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية. فيما تم نقل جميع المطلوبين إلى المنشآت الأمنية لمزيد من التحقيق.