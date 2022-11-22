إيلون ماسك يشيد برد إسرائيل على تغريدة كاني ويست

إيلون ماسك "تغريداتك جيدة! يجب أن تغرد المزيد من البلدان بهذه الطريقة. لا يوجد متعة في أن تكون كل شيء

أشاد الرئيس التنفيذي لمنصة تويتر إيلون ماسك برد إسرائيل على تغريدة من مغني الراب المعاد للسامية كاني ويست، وقال ماسك "تغريداتك جيدة! يجب أن تغرد المزيد من البلدان بهذه الطريقة. لا يوجد متعة في أن تكون كل شيء ممتلئً".

بعد السماح له بالعودة إلى منصة التواصل الاجتماعي بعد سلسلة من التصريحات المعادية للسامية التي جعلت الممثل الأمريكي يخسر صفقات شراكته مع Adidas و Gap من بين آخرين، نشر ويست تغريدة له يوم الإثنين: "Shalom :)".

وردًا على ذلك، غرد حساب إسرائيل الرسمي على تويتر الذي تديره وزارة الخارجية: "نود بشدة استبعادنا من هذه الرواية".

كما قام الحساب الإسرائيلي الرسمي بوضع علامة على تايلور سويفت، مما أثار عداء بين سويفت وويست، حيث قالت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية إنها "ترغب بشدة في استبعادها من هذه الرواية".

خلال تبادل تويتر، دعا أحد المستخدمين الملياردير التكنولوجي إلى إسرائيل. أجاب ماسك أنه زار إسرائيل وكان ذلك "رائعًا". وقام بجولة في إسرائيل عام 2018.