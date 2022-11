الإمارات ستشرع في تدريس "الهولوكوست" في برامجها المدرسية

اتخذت دولة الإمارات خطوات مهمة لمكافحة ثقافة إنكار الهولوكوست، في إطار اتفاقات إبراهيم لعام 2020 والتي أدت إلى تطبيع علاقتها مع إسرائيل.

ويعمل معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي الذي يتواجد مقره في إسرائيل ولندن، مع وزارة التربية والتعليم في الإمارات على تطوير برامج جديدة لأطفال المدارس الابتدائية والثانوية

وفي هذا السياق، قال رئيس منظمة (IMPACT-se)، ماركوس شيف، إن "برامج الإمارات بالفعل أعلى بكثير من برامج البلدان الأخرى في المنطقة من حيث أنها تعبر عن" لا كراهية ولا معاداة للسامية"، وأنها تؤكد "المكانة التاريخية لليهودية في العالم العربي".

كما عملت مؤسسة ياد فاشيم الإسرائيلية، مع وزارة الثقافة والشباب الإماراتية على تطوير هذه البرامج. ويهدف إلى مشاركة الكثير من محتوياته باللغة العربية وتطوير محتويات جديدة لدول الخليج.

وقال المؤرخ الكبير روبرت روزيت، "لقد كان تحديًا تاريخيًا بالنسبة لنا، لكن هذه التطورات المهمة تدل على تغيير شهدناه بداية في المغرب، البلد الذي يُظهر اهتمامًا متزايدًا بالهولوكوست".

وأضاف روبرت روزيت، أن "طرح الموضوع في المجال العام لا يساعد فقط الناس على فهم السياق الأوسع للشرق الأوسط ، بل يساعدهم أيضًا على تحديد التشوهات المتعلقة بتاريخ الهولوكوست".

ويشير تقرير الأمم المتحدة، حول وجود الهولوكوست في المناهج المدرسية العالمية إلى أن الإمارات تذكر على الأقل "السياق"، على عكس البحرين - وهي أيضًا من الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم والدولة الخليجية الوحيدة التي تضم مجتمعًا يهوديًا أصليًا - والتي لا تفعل ذلك.

بدوره، قال أحد المروجين الإماراتيين لاتفاقات إبراهيم وأحد مسؤولي التعليم في البلاد، علي النعيمي، إن "الاعتراف بأهوال الهولوكوست كان أمرًا حيويًا في منطقة يمتلك فيها اليهود قرونًا من المعرفة"، وأضاف أمام لجنة في معهد واشنطن: أن "إحياء ذكرى ضحايا المحرقة أمر بالغ الأهمية. في العالم العربي، عاش الجيل الأكبر سناً في بيئة كان الحديث فيها عن الإبادة الجماعية بمثابة خيانة للعرب والفلسطينيين".

"لقد أخفت الشخصيات العامة الحقيقة بسبب أجندتهم السياسية، لكن مأساة الهولوكوست لا تستهدف اليهود فحسب، بل الإنسانية ككل. لذلك ، يجب تشجيع الشخصيات العامة والعلماء على مناقشة الهولوكوست وحماية الإنسان العالمي القيم مع تنحية الخلافات السياسية جانبا ".

وفي العام الماضي، أقام الإماراتي أحمد المنصوري أول معرض تذكاري للهولوكوست في الشرق الأوسط في محاولة لمعالجة إنكار الإبادة الجماعية النازية.