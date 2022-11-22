قائد سلاح المدفعية الإسرائيلي ينهي زيارته إلى المغرب

كانت هناك اجتماعات مهنية مع مقر سلاح المدفعية المغربي، والتي نوقشت فيها إمكانيات التعاون المستقبلي

أنهى قائد سلاح المدفعية الإسرائيلي، نيري هوروفتش، الأسبوع الماضي، زيارته الأولى إلى المغرب حيث استضافه نظيره المغربي، مشرف المدفعية الملكية الجنرال محمد بن لوالي.

ووصل قائد سلاح المدفعية الإسرائيلي خلال الزيارة إلى مدرسة سلاح المدفعية المغربي، كما كانت هناك اجتماعات مهنية مع مقر سلاح المدفعية المغربي، والتي نوقشت فيها إمكانيات التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وقال نيري هوروفتش، إن "سلاح المدفعية المغربي شريك حقيقي للجيش الإسرائيلي"، وأضاف أن "توطيد العلاقة مع الجيش المغربي يسمح لنا بتعزيز المصالح المشتركة للطرفين ومواصلة تطوير قدراتنا وتكييفها مع تحديات المستقبل".

وأعرب نيري هوروفتش، عن شكره للجنرال محمد بن لوالي، على الحوار المفتوح والمثمر والاستعداد للتعاون المتبادل.

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لقائد فيلق إسرائيلي كبير إلى المغرب، والتي تتم في الوقت الذي يتطور فيه التعاون العسكري بين البلدين، بعد زيارة رئيس الأركان العامة للمغرب وزيارة المفتش العام المغربي لإسرائيل.