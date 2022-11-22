اسرائيل والولايات المتحدة تجريان مناورات جوية مشتركة

المناورات المشتركة بين الجانبين تحاكي سيناريو هجمات ضد ايران

أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة عن إجراء مناورات جوية مشتركة، يحاكي سيناريوهات هجمات ضد ايران والمجموعات المسلحة الموالية لها في الشرق الأوسط.

ويأتي البيان الصادر عن المتحدث الجيش الإسرائيلي على خلفية زيارة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي الى واشنطن واجراءه سلسلة من الاجتماعات، من بينها اجتماع مع رئيس الهيئات الأمريكية المشتركة الجنرال مايك ميل. وخلال اجتماعه مع ميل أوضح كوخافي :"نحن موجودون في نقطة حرجة تلزمنا تحريك البرامج العملياتية والتعاون العملياتية مع الولايات المتحدة ضد ايران وأذرها".

وعلى صعيد متصل أكدت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن الطائرات المسيرة التي هاجمت ناقلة النفط المملوكة لاسرائيلي في خليج عمان قبل أسبوع هي من طراز شاهد 136 وهي من انتاج ايران. والتي حصلت عليها روسيا خلال حربها في أوكرانيا، وجاءت هذه المعلومات من خلال أدلة جمعها ممثلون عن الأسطول الخامس الأمريكي الذي يعمل في الشرق الأوسط.

وتحمل ناقلة النفط Pacific Zircon علم ليبريا وتشغلها شركة مقرها في سنغافورة، الشركة مملوكة جزئيا للملياردير الإراسرائيلي عيدان عوفر. مسيرة تحمل متفجرات هاجمت ناقلة النفط في الخليج العربي. ولم تؤدي الى اي اصابة ولا توجد مخاوف من تسرب نفط الى البحر.