إيران: أكثر من 70 قتيلًا خلال أسبوع في قمع التظاهرات في البلاد

لفتت إلى أن "72 شخصًا لقوا حتفهم الأسبوع الماضي وحده، من بينهم 56 في مناطق يقطن فيها الأكراد"

أفادت منظمة حقوقية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن الإيرانية قتلت 72 شخصًا، منهم 56 شخصًا في مناطق يسكنها الأكراد، خلال الأسبوع الماضي في حملة ضد التظاهرات التي تعرفها إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/سبتمبر المنصرم.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي يقع مقرّها في أوسلو، في آخر حصيلة أصدرتها، إلى "مقتل 416 شخصًا على أيدي القوات الأمنية في إيران، بمن فيهم 51 طفلًا و21 امرأة"، ولفتت إلى أن "72 شخصًا لقوا حتفهم الأسبوع الماضي وحده، من بينهم 56 في مناطق يقطن فيها الأكراد في الغرب حيث تصاعدت الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة".

من جهتها، تتهم الحكومة الإيرانيّة الفصائل الكردية المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران، واعتبر مسؤولون أن السبب وراء مقتل العشرات بينهم عناصر من قوات الأمن، جزءا كبيرا منها "أعمال شغب".

وكانت إيران قد شنت أمس الثلاثاء، أيضًا ضربات صاروخية متكررة عبر الحدود، ضد جماعات معارضة كردية في العراق.

وشهدت عدة مدن في مناطق يسكنها الأكراد غربي إيران، تشمل مهاباد وجوانرود وبیرانشهر، تظاهرات واسعة، غالبًا ما تبدأ في جنازات ضحايا قمع التظاهرات.