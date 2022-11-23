أضافت نجمة داود الحمراء، أنه "اصيب ما لا يقل عن سبعة اشخاص فى الانفجار، احدهم فى حالة حرجة"

أكدت تقارير، إصابة 13 شخصا على الأقل بجروح إثر انفجارين استهدفا محطتين لحافلتين قرب مداخل مدينة القدس، صباح اليوم الاربعاء، من بينهم اثنان في حالة حرجة.

وقع الانفجار الأول في محطة الحافلات بالقرب من مدخل مدينة القدس صباح اليوم الاربعاء، ساعة الذروة للركاب. وقال مسؤولون طبيون إن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار بينهم اثنان في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة.

وتم الإبلاغ عن انفجار ثاني في حي "رموت" بعد ذلك بوقت قصير، وقال المسعفون إن "شخصين على الأقل أصيبا بشظايا في الانفجار".

ومن جهتها، قالت نجمة داود الحمراء، إن "مركز الاتصال في منطقة القدس 101 التابع لنجمة داود الحمراء تلقى بلاغًا عن وقوع انفجار بجوار محطة القدس".

ولم يتم تحديد أسباب الانفجارات على الفور، لكن الشرطة الإسرائيلية قالت إن "الانفجار الذي وقع بالقرب من محطة الحافلات المركزية نتج على ما يبدو عن قنبلة وضعت في حقيبة بالقرب من الحافلة"

Ihud Hatzla spokesmen مدخل القدس بعد الانفجار في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

هذه قصة متطورة.