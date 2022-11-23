مسلحون فلسطينيون يختطفون جثمان إسرائيلي من مستشفى بجنين بعد مصرعه بحادث طرق

المسلحون يطالبون باستعادة جثامين مهاجمين قتلوا بهجمات وجثامينهم لدى القوات الأمنية الإسرائيلية

اختطف مسلحون فلسطينيون جثمان تيران فرو ذي الـ18 عاما من دالية الكرمل شمالي إسرائيل، وذلك بعد أن لقي مصرعه في حادث طرق قرب جنين والتي وصل اليها مع صديق له بهدف شراء إطارات لسيارته. واختطف المسلحون جثمان الشاب الإسرائيلي بادعاء أنه مستعرب، مع ذلك فإن تقديرات إسرائيلية تفيد بأن جثمانه سيتم استعادته قريبا.

ونقل صديق تيران الذي جرح أيضا في حادث الطرق وهو بحالة خطيرة جدا عن طريق مروحية عسكرية بعد فترة قصيرة من الحادث الى اسرائيل, لكن حالة تيران الصحية في حينه لم تسمح بنقله وتمت معالجته في مستشفى محلي- وبعدها توفي جراء الإصابة. عم تيران عدي فرو قال في مقابلة اعلامية إن تيران "اختطف وهو على قيد الحياة، وقاموا بفصل الأجهزة عنه، كانت هذه عملية".

مجموعة مسلحة تطلق على نفسها "وحدة جنين" نشرت بيانا تطالب به "استعادة " من وصفتهم "بأبطالها الشجعان" وهي تقصد استعادة جثامين مهاجمين أخذت القوات الأمنية الإسرائيلية جثامينهم مقابل إعادة جثمان الشاب تيران فرو.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال غسان عليان إنه سوية مع مسؤولين في وزارة الخارجية، يواصلون محاولاتهم استعادة جثمان تيران الى اسرائيل، وفي الاتصالات يشارك مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط.

وبحسب البيان الصادر عن مستشفى رمبام في حيفا افيد أنه "نقل شاب إسرائيلي اصيب في حادث طرق بمنطقة جنين، ونقل بواسطة مروحية عسكرية هبطت في الجلمة، وتمت معالجته في البداية بواسطة طاقم طبي فلسطيني ويخضع لفحوصات التصوير، وتوصف حالته بالخطيرة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن:"شابا إسرائيليا دخل أمس برفقة شاب آخر عن طريق حاجز غلبوع في منطقة جنين، وحدث مع الشابين حادث طرق خطير ونقلا للعلاج في مستشفى محلي- وهناك توفي أحدهما جراء اصابته, صديقه المصاب نقل بحالة خطيرة للعلاج الطبي في القدس. جثمان الشاب أخدت من المستشفى في جنين ، والتوقعات هي بأن يتم استعادته بأقرب وقت الى اسرائيل".