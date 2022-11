مقتل ضابط ايراني كبير قرب دمشق بعد القاء عبوة ناسفة على سيارته

أعلن الحرس الثوري الايراني صباح اليوم أن إسرائيل قامت باغتيال "ضابط بفي سلاح الجوفضاء التابع للحرس الثوري.

وذكر البيان الصادر أن الذي كان يعمل مستشارا في سوريا، قتل في تفجير عبوة ناسفة في مركبته كانت وضعت على الطريق. وهدد الحرس الثوري أن "الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية وسيدفع الثمن".

وكالة الأنباء الايرانية "تسنيم" أن الضابط الايراني برتبه عقيد هو داوود جعفري، وبحسب الوكالة "اصيب بتفجير عبوة ناسفة أصابت مركبته في أحد الشوارع بمنطقة دمشق" واتهم التقرير إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث وذكر "سيكون رد على الاغتيال".

وعلى خلفية التوتر المتزايد مع ايران، تجري إسرائيل والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة، تحاكي سيناريوهات هجمات ضد ايران والمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي الذي يمكث حاليا بواشنطن لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين صرح أمس :"نحن في نقطة حرجة تلزم تحريك البرامج العملياتية والتعاون مع الولايات المتحدة ضد ايران وأذرعها في الشرق الأوسط".