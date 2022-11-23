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السعودية : افتتاح مركز صحي لخدمة 300 ألف لاجئ فلسطيني بالأردن

i24NEWS

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 14 ديسمبر 2021
Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via APولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 14 ديسمبر 2021

قال السفير السعودي لدى الأردن، إن "المشروع جزء من التزام المملكة السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة "

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن السعودية افتتحت مركزًا صحيًا لخدمة 300 ألف لاجئ من فلسطين في الأردن.

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وافتتح السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري،الأحد الماضي، في مخيم الزرقاء شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، المركز الذي بلغت تكلفته مليوني دولار تبرع بها الصندوق السعودي للتنمية.

وقال السفير السعودي لدى الأردن، إن "المشروع جزء من التزام المملكة السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم".

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ويوفر المركز سهولة الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يشمل على مساحات خضراء ومنطقة لعب للأطفال ومساحات مظللة من الشمس.

ووحضر الافتتاح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، والمدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومحافظ محافظة الزرقاء حسن الجبور.

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