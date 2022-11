السعودية : افتتاح مركز صحي لخدمة 300 ألف لاجئ فلسطيني بالأردن

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن السعودية افتتحت مركزًا صحيًا لخدمة 300 ألف لاجئ من فلسطين في الأردن.

وافتتح السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري،الأحد الماضي، في مخيم الزرقاء شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، المركز الذي بلغت تكلفته مليوني دولار تبرع بها الصندوق السعودي للتنمية.

وقال السفير السعودي لدى الأردن، إن "المشروع جزء من التزام المملكة السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم".