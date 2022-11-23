رئيس الحكومة الاسرائيلية لابيد يجري جلسة خاصة لتقييم الوضع الأمني

الجلسة بدأت صباح اليوم وسيطلع رئيس الحكومة المرتقب نتنياهو على نتائجها

يجري رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد اليوم الساعة الـ12:00 نقاشا خاصا في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، وذلك في أعقاب العملية الدامية التي وقعت صباح اليوم في القدس. والتي أسفرت عن مقتل فتى إسرائيلي (15 عاما) و18 آخرين، وأيضا في أعقاب اختطاف جثمان مواطن إسرائيلي في جنين من جانب مسلحين. وسيجري النقاش بمشاركة وزير الأمن بيني غانتس ومسؤولين أمنيين آخرين. وفورا بعد انتهاء الجلسة سيقوم لابيد بإطلاع رئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة المرتقب بنيامين نتنياهو على المستجدات.

في مكتب لابيد يفهمون جيدا الوضع السياسي-الأمني المعقد، حيث فيه إسرائيل بمرحلة قبل إقامة حكومة جديدة. حيث أن الحكومة تكون أمام حادث يحتاج تقييم أو دراسة جديدة أو رد إسرائيلي شديدة، سيكون من الصعب عليهم اتخاذ خطوات من هذا القبيل بالوضع الحالي.

وافاد القناة الإسرائيلية "13" أن لا بيد متردد إن كانت ستكون حاجة لعقد جلسة المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، لأنه لا يمكن اتخاذ قرارات هامة في كابينيت لا يمتلك شرعية من الجمهور.

بعد العملية قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المرتقب بنيامين نتنياهو عبر حسابه في تويتر إنه "يصلي لسلامة الجرحى في العملية المزدوجة صباح اليوم في القدس ويشد على ايدى القوات الأمنية التي تعمل في الميدان".

وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وصل الى موقع العملية وتلقى إحاطة من قائد الشرطة وقال :"كان صباحا قاسيا جدا عمليتنان هناك احتمال كبير بأن يكون علاقة بينها. آمل أن نلقي القبض على المنفذ أو المنفذين أو المنظمة، على افتراض انه سيتبين بالحقيقة وجود علاقة بين الأحداث. من الواضح وجود أمر معقد، هذا ليس الهاما أو شخص قرر صباحا القيام بعملية، انا أعتقد أنه مع الوقت سنلقي القبض على المنفذين أحياء أو أموات".

رئيس حزب "عوتسماة" يهوديت ايتمار بن غفير والذي من المتوقع أن يشغل منصب وزير الأمن الداخلي وصل الى مكان العملية عند مدخل مدينة القدس وقال :"اقول بأبسط طريقة، يجب قطع السلسلة، يجب جبابة ثمن الإرهاب. هذا يقول إنه يجب العودة الى الاغتيالات المركزة، هذا يقول إنه يجب وقف ’الحفلات’ في السجون، والتي يسخر الارهابيون منا فيها. هذا يقول إنه هذا الصباح يجب أن يكون كل شيئ مغلق في السجون الأمنية كل شئ مغلق، لا خروج ولا دخول".

رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش عقب "صباح صعب، يعيدنا الى الوراء الى مساهد يتذكرها العقل لكن القلب يريد أن ينساها. في هذه الساعة اود فقط ان ابعث تمنياتي بالشفاء للجرحى وعناقا للقوات الأمنية التي تعمل في الميدان".