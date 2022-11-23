وزير الدفاع التركي يؤكد أن الجيش قصف نحو 500 هدف للأكراد في العراق وسوريا

قال خلوصي أكار، "تم ضرب 471 هدفاً وتحييد 254 إرهابياً حتى الآن"

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية والمدفعية التابعة لبلاده قصفت نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا منذ الأحد الماضي.

وقال خلوصي أكار، "تم ضرب 471 هدفاً وتحييد 254 إرهابياً حتى الآن" في إطار عملية ضد مواقع المقاتلين الأكراد، حسب وكالة الأناضول التركية.

استهدفت مسيّرة تركية، اليوم الأربعاء، مقراً لقوات سوريا الديمقراطية في قاعدة روسية تقع في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد متحدث كردي، وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي، إن القصف التركي طال قاعدة روسية تقع شمال تل تمر في محافظة الحسكة، ما أسفر عن مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وكانت تركيا قد أطلقت الأحد المنصرم عملية "المخلب السيف" بسلسلة غارات جوية تبعها قصف مدفعي متواصل على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي يتمركز في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وفي هذا السياق، حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين الماضي، "أولئك الذين يهاجمون تركيا سيدفعون ثمنًا باهظا" وتحدث عن احتمال إطلاق "عملية برية" في سوريا.

وأفادت التقارير بارتفاع حصيلة القتلى إلى 31 جراء الضربات الجوية التركية فوق الأجواء السورية عند الحدود السورية العراقية، الأحد.

وتَركّز القصف المدفعي التركي مساء الثلاثاء خصوصاً على مدينة كوباني معقل وحدات حماية الشعب الكردية التي استعادتها في 2015 من تنظيم الدولة الإسلامية بدعم غربي، وفق المرصد السوري.