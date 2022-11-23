خاص/جهود أممية تنضم للمساعي الإسرائيلية لإعادة جثمان الشاب تيران فرو الذي اختطف في جنين

وكان مسلحون اختطفوا جثمان الشاب تيران فرو بعد وفاته اثر تعرضه لحادث طرق في جنين

علم مراسل قناة I24NEWS عن جهود أممية متمثلة بالأمم المتحدة انضمت للمساعي الإسرائيلية وقيادة الطائفة الدرزية في إسرائيل من أجل تحرير جثمان الشاب تيران فرو (18عامًا) من قرية دالية الكرمل المحتجز لدى كتائب شهداء الأقصى (حركة فتح) والتي أقدم على خطفها مسلحون، الليلة الماضية من مشفى ابن سينا في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، حيث كان يمكث للعلاج بعد تعرضه لحادث طرق في مناطق السلطة.

ويجري الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل فضيلة الشيخ موفق طريف اتصالات مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ضمن مساعي إعادة الجثمان.

وتقول العائلة إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس تعهد لوالدي الشاب فرو بإعادة الجثمان.

وعلم مراسلنا من مصادر أمنية إسرائيلية أن إسرائيل ترفض الحديث عن أي مقايضة تتعلق بتسريح أسرى أو جثامين فلسطينية قد تطالب بها "كتائب شهداء الأقصى" مقابل تسريح جثمان الشاب فرو.