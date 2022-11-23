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  • خاص/جهود أممية تنضم للمساعي الإسرائيلية لإعادة جثمان الشاب تيران فرو الذي اختطف في جنين

خاص/جهود أممية تنضم للمساعي الإسرائيلية لإعادة جثمان الشاب تيران فرو الذي اختطف في جنين

Razi Tatour

دقيقة 2
إيدي فيرو ، عم تيران فيرو البالغ من العمر 18 عامًا من دالية الكرمل والذي قُتل في حادث سيارة في أراضي السلطة الفلسطينية وخُطفت جثته في جنين 22 نوفمير 2022
Shir Torem/Flash90إيدي فيرو ، عم تيران فيرو البالغ من العمر 18 عامًا من دالية الكرمل والذي قُتل في حادث سيارة في أراضي السلطة الفلسطينية وخُطفت جثته في جنين 22 نوفمير 2022

وكان مسلحون اختطفوا جثمان الشاب تيران فرو بعد وفاته اثر تعرضه لحادث طرق في جنين

علم مراسل قناة I24NEWS عن جهود أممية متمثلة بالأمم المتحدة انضمت للمساعي الإسرائيلية وقيادة الطائفة الدرزية في إسرائيل من أجل تحرير جثمان الشاب تيران فرو (18عامًا) من قرية دالية الكرمل المحتجز لدى كتائب شهداء الأقصى (حركة فتح) والتي أقدم على خطفها مسلحون، الليلة الماضية من مشفى ابن سينا في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، حيث كان يمكث للعلاج بعد تعرضه لحادث طرق في مناطق السلطة.  

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ويجري الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل فضيلة الشيخ موفق طريف اتصالات مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ضمن مساعي إعادة الجثمان. 

وتقول العائلة إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس تعهد لوالدي الشاب فرو بإعادة الجثمان. 

وعلم مراسلنا من مصادر أمنية إسرائيلية أن إسرائيل ترفض الحديث عن أي مقايضة تتعلق بتسريح أسرى أو جثامين فلسطينية قد تطالب بها "كتائب شهداء الأقصى" مقابل تسريح جثمان الشاب فرو. 

 

 

 

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