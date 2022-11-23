المسلّحون الفلسطينيون يدركون حالة عدم الاستقرار السياسي- ويهاجمون

دعونا لا نُغفل المنظور السياسي. التوقيت الحالي الذي تجري فيه مساعي تغيير الحكومة لا يساهم في الاستقرار الأمني

قبل يومين فقط، سألني أفراد من أسرتي حضروا من الخارج عما إذا كان التجول في القدس آمنًا وزيارة الحائط الغربي وكنيسة القيامة وسوق محانيه يهودا. مع بعض الابتسامات حول الطاولة، كان الجواب النهائي أن "كل الأنظار تتجه إلى قطر هذا الشهر. أولئك المسلحون هم أيضاً يتابعون المباريات، ومن المؤكد أن الهجمات لن تُستأنف، إلا بعد المباراة النهائية وحفل توزيع الجوائز".

في الواقع، الأمر ليس كذلك. حتى أكبر حدث رياضي في العالم لا يمكنه فصلنا عن الواقع الأمني المعقد في هذه المنطقة. في غضون ساعات قليلة، اختطف مسلّحون فلسطينيون من المستشفى جثة فتى إسرائيلي قُتل في حادث سيارة في الأراضي الفلسطينية، وتم تنفيذ هجومين متتاليين وخطيرين للغاية بالقنابل، هزا العاصمة القدس.

احذروا من الخطأ: هذه العملية ليست جزءًا من موجة الهجمات الفردية. ما حدث هو أكثر حدة مما سبق، إنه نوع من الهجوم لم نشهده في إسرائيل، منذ سنوات عديدة. الجاني ليس "ذئبًا منفردًا"، قرر ذات صباح، لدوافع شخصية أو أيديولوجية متطرفة، أن يسحب سكينًا من دُرج المطبخ والخروج لمهاجمة إسرائيلي. إنه ليس سائق سيارة يقود سيارته وفي لحظة اندفاع قرر أن يسرع نحو محطة حافلات ليصطدم بأولئك الذين يقفون هناك.

هذا نوع مختلف من التنظيم وأكثر تعقيدًا وتطورًا. هناك مجموعة فلسطينيين قاموا بجمع المعلومات الاستخبارية، وعمليات المراقبة، وخططوا للحدث بالتفصيل. وهنالك معمل متفجرات، حيث تم جمع مواد القنبلة وتجميعها.

للأسف، تواجه المؤسسة الأمنية، صباح اليوم، إخفاقا استخباراتيا كبيرا، لأن هجوما من هذا النوع، جرى التخطيط له وتنظيمه، من شأنه أن يترك آثارا مخابراتية. في هذه الحالة، فشل الشاباك في اكتشاف هذه الآثار، في الوقت المناسب لمنع هذا الهجوم المعقد والصعب.

Olivier Fitoussil/Flash90 عناصر من الشرطة والأمن في موقع هجوم في القدس ، 23 نوفمبر ، 2022.

تنفذ قوات الأمن إجراءات مضادة مستمرة وقد حققت في معظم الحالات نجاحات كبيرة. لكن حتى أكثر أنظمة الدفاع نجاحًا ليست محكمة تمامًا. أو بعبارات يعرفها للأسف كل إسرائيلي جيداً - حتى "القبة الحديدية" لم تنجح في وقف كل الصواريخ القادمة من غزة.

دعونا لا نُغفل المنظور السياسي. التوقيت الحالي الذي تجري فيه مساعي تغيير الحكومة لا يساهم في الاستقرار الأمني. المنظمات الفلسطينية تدرك ذلك وتستغل الوضع بلا رحمة.

نتائج انتخابات 1 تشرين الثاني (نوفمبر) واضحة: بنيامين نتنياهو سيكون رئيس الوزراء المقبل والحكومة الإسرائيلية ستكون يمينية. لا جدال في ذلك، وعلى ضوء تلك النتائج فإنه لا يوجد خيار آخر أيضًا. لذلك فإن كل السياسيين التابعين لكتلة نتنياهو سيحسنون صنعا إذا حسموا خلافاتهم حول توزيع الغنائم على طاولة مجلس الوزراء، وأقاموا حكومة مستقرة اليوم. عندما ينشغل أعضاء الكنيست من اليمين هذا الصباح بمهاجمة وزير الأمن على أنه "مسؤول" عن الهجوم، فلا عجب أن يدرك الفلسطينيون المسلحون أن هذا هو الوقت المناسب، لإلحاق الأذى بنا.