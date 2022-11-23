المتحدث باسم المسلحين لـ i24NEWS في جنين سنحرر جثة الشاب بعد أن تأكدنا من كونه ليس جنديا

المتحدث باسم المسلحين لـ في جنين سنحرر جثة الشاب بعد أن تأكدنا من كونه ليس جنديا

قال الناطق باسم المنظمات الفلسطينية في جينين أبو مجاهد لـ i24MEWS "بأن الشاب صاحب الجثة (تيران فرو) المختطفة ليس جنديا وسنسرع الاتصالات بواسطة الصليب الأحمر من أجل استعادة الجثمان"

وبحسب ابو مجاهد فإن "عملية الخطف التي نفذها مسلحون من جميع المنظمات، جاءت من أجل المساومة على إعادة جثث فلسطينيين من جنين تحتجزهم إسرائيل"وطالب المتحدث أبو مجاهد، أبناء الطائفة الدرزية، بعدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وتابع "يعاني أهلنا في المخيم كثيرًا من أفعال الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الجنود الدروز".

وفي السياق دعا عم الفقيد إيدي فرو ورئيس بلدية دالية الكرمل رفيق حلبي إلى "اتخاذ إجراءات لإعادة الجثمان إنه طالب ثانوي أتى إلى جنين لإصلاح سيارته وأنه حدث مدني ويجب إعادته وفق المعايير الإنسانية".

وكان مسلحون فلسطينيون، قد اختطفوا جثمان تيران فرو ذي الـ 18 عاما من دالية الكرمل شمالي إسرائيل، وذلك بعد أن لقي مصرعه في حادث طرق قرب جنين والتي وصل اليها مع صديق له بهدف شراء إطارات لسيارته. واختطف المسلحون جثمان الشاب الإسرائيلي بادعاء أنه مستعرب، مع ذلك فإن تقديرات إسرائيلية تفيد بأن جثمانه سيتم استعادته قريبا.

ونقل صديق تيران الذي جرح أيضا في حادث الطرق وهو بحالة خطيرة جدا عن طريق مروحية عسكرية بعد فترة قصيرة من الحادث الى اسرائيل, لكن حالة تيران الصحية في حينه لم تسمح بنقله وتمت معالجته في مستشفى محلي- وبعدها توفي جراء الإصابة. عم تيران ايدي فرو قال في مقابلة اعلامية إن تيران "اختطف وهو على قيد الحياة، وقاموا بفصل الأجهزة عنه، كانت هذه عملية".