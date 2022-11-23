من المقرر أن يهبط في مطار تل أبيب ظهر غد الخميس وذلك في أعقاب تلقيه إحاطة حول حيثيات الهجوم التفجيري

قرر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، اللواء أفيف كوخافي، قطع زيارته للولايات المتحدة والعودة إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يهبط في مطار تل أبيب ظهر غد الخميس وذلك في أعقاب تلقيه إحاطة حول حيثيات الهجوم التفجيري في القدس الذي وقع صباح اليوم (الأربعاء) ما أدى إلى مقتل الفتى أرييه تشوبك (16)، وإصابة رجل آخر على نحو خطير (40 عاما)، وهو من أصول أثيوبية.

يذكر أن عودة كوخافي كانت مقررة ليوم الجمعة القادم.

وجاء في تقرير لواينت، أنه وفقًا للتقديرات الأولية للمؤسسة الأمنية، فإن عددًا من الفلسطينيين ضالعون بشكل مشترك عن الهجوم في القدس. وبحسب الشبهة، فإن منفذي عملية التفجير المزدوجة عملوا دون توجيه خارجي ولم يتلقوا أوامر من المنظمات الفلسطينية، وهم على الأغلب، خططوا للهجوم منذ فترة طويلة.

وعززت الشرطة الإسرائيلية من قواتها في القدس على إثر التفجير المزدوج، وشددت على أنه لم يتوفر لديها أي مؤشرات ملموسة عن عملية من هذا النوع.

ويقدر الخبراء الأمنيون بأن الخلية أجرت دراسة للمنطقة التي نفذت فيها الهجمات، ويشتبه بأنهم قاموا بتصوير شريط فيديو يشير إلى وجود أكبر عدد ممكن من المدنيين في محطة الحافلات - ثم قاموا بتفجير العبوة الناسفة الأولى من بعيد، عند مدخل القدس.

وتشير التقديرات أيضأ إلى أن العبوات الناسفة كانت صغيرة نسبيًا، حيث نتجت معظم الإصابات عن المسامير والشظايا التي تناثرت على مسافة قصيرة. بعد مرور نحو نصف ساعة، وفي مكان غير بعيد، انفجرت بطريقة مماثلة، عبوة ناسفة أخرى عند مفرق راموت.

كما أدانت كل من الولايات المتحدة واليونان وألمانيا عملية القدس وأعلنوا تضامنهم مع إسرائيل.

وأصدرت السفارة الأمريكية بيانا دانت من خلاله "بأشد العبارات الممكنة الهجمات الإرهابية التي وقعت اليوم على الأماكن العامة في القدس وتقدم تعازيها الصدقة للضحايا وأحبائهم. نحن نراقب الوضع عن كثب. الإرهاب طريق مسدود لا يحقق شيئاً على الإطلاق".