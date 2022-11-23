تقارير: الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية تسجل "رقما قياسيا" وترتفع بنسبة 30 بالمئة

" عقود جديدة بقيمة تراكمية بلغت 11.3 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بنحو 8.6 مليارات دولار عام 2020".

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، نقلا عن مديرية التعاون الدفاعي الدولي في وزارة الأمن الإسرائيلي، أن العام المنصرم سجل "رقما قياسيا لحجم الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، حيث ارتفعت بنسبة 30 بالمئة" مشيرة إلى أن "الصناعات الدفاعية الإسرائيلية أعلنت عن عقود جديدة بقيمة تراكمية بلغت 11.3 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بنحو 8.6 مليارات دولار عام 2020".

وذكرت الصحيفة، مستندة إلى معطيات حصلت عليها من خلال وكالة مراقبة الصادرات التابعة لوزارة الأمن، إلى أنه "حتى سبتمبر/ أيلول المنصرم أفادت الوكالة بالموافقة على ما يقل قليلاً عن 4 آلاف عقد بيع، مقارنة بـ 6 آلاف عقد في عام 2020، و5 آلاف و400 عقد في العام الماضي 2021".

وقالت الصحيفة في تقرير لها: “كان هناك سببان رئيسيان لارتفاع حجم المبيعات: اتفاقيات إبراهيم، التي مهدت الطريق لعلاقات دبلوماسية جديدة مع دول في العالم العربي منذ أكثر من عامين بقليل، والحرب في أوكرانيا" وتابعت "عززت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب الصادرات بشكل كبير إلى دول المنطقة، حيث لوحظ أن العام الماضي سجل رقماً قياسياً للصادرات العسكرية، كانت حصة دول خليجية عربية تقريبًا 7 بالمئة من هذه المبيعات"

وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أنه تم الكشف “في الأشهر الأخيرة، عن بيع إسرائيل لأنظمة دفاع جوي متطورة من طراز باراك وسبيدر إلى الإمارات، فيما وقّعت المغرب هذا العام أيضا عقدا خاصا بها لأنظمة باراك الاعتراضية”.

وBarak MX هو الأحدث في عائلة أنظمة صواريخ أرض – جو، بدءًا من نظام الدفاع النقطي Barak 1 المحمول على متن السفن والذي دخل الخدمة في التسعينيات.

وقال تقرير الصحيفة إنه "لم ينته هذا العام بعد، ولكن يبدو أنه يسير على ذات الطريق لتحقيق أحجام مبيعات عالية بشكل خاص وقائمة طويلة من صفقات الدفاع الهائلة، وهذا على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات التابعة لوزارة الدفاع قد وافقت فقط على عدد منخفض نسبيًا من المعاملات مقارنة بالسنوات السابقة".