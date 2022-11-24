عائلة الشاب الدرزي فرو تستعيد الجثمان بعد تشبيك الجهود وعلى رأسها السلطة الفلسطينية

أعيد جثمان الشاب الإسرائيلي تيران فرو، المنتمي للطائفة الدرزية إلى إسرائيل، بحسب الناطق باسم الجيش صباح الخميس

أعيد جثمان الشاب الإسرائيلي تيران فرو، المنتمي للطائفة الدرزية إلى إسرائيل، بحسب وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس.

وقال إيدي فرو، عم الفتى بعد إعادة الجثمان إلى إسرائيل "لقد كانت ليلة طويلة للغاية. جثة حبيبنا تيران موجودة بالفعل داخل الأراضي الإسرائيلية في إسرائيل بأيدي قواتنا الأمنية". واضاف أن "الأسرة كلها ممتنة جدا لكل من عمل وساهم في دفع عملية حل الأزمة واستعادة جثمان تيران حتى نودعه بصورة لائقة وندفنه في دالية الكرمل"، حسب النشر في واينت.

كان فرو وزميله قد عبرا إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية من إسرائيل قبل أن يصابا في حادث سيارة، على نحو خطير.

وفي تطور غير مسبوق، داهمت مجموعة من المسلحين الفلسطينيين المستشفى في جنين واختطفت جثة الشاب فرو فيما تم نقل رفيقه لتلقي العلاج في إسرائيل.

وأثار اختطاف الجثة ضجة في المجتمع الدرزي، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه يتوقع أن يعيده الفلسطينيون الذين أخذوا الجثة "كخطوة إنسانية".

يشار إلى أن الخطف جاء وفق زعم الفلسطينيين، على خلفية الاعتقاد بأن فرو يخدم في الجيش الإسرائيلي بوصفه درزيا، ولكن في أعقاب تدخل وساطات من بينها الصليب الأحمر وعلى رأسها القيادة الدرزية في البلاد فقد تم الإيضاح أن فيرو ما هو إلا فتى لم ينه بعد تعليمه الثانوي. وفي أعقاب التدخلات، تراجع المسلحون عن قرارهم الإمساك بالجثة والتفاوض بشأنها للضغط على إسرائيل بإطلاق سراح جثامين تحتجزها السلطات الإسرائيلية.

من جانبه قال رئيس الوزراء يائير لابيد بعد عودة جثمان المرحوم تيران فرو: "أرسل التعازي القلبية إلى أسرة فرو والمجتمع الدرزي بأسره في وفاة تيران المأساوية، حيث كان من المفترض أن يحتفل اليوم بعيد ميلاده الثامن عشر".

وتابع: "إعادة الجثة إلى عائلته هو أقل ما يمكننا القيام به لنقيم تجاههم واجب العزاء. أشكر كل من عمل في اليوم الأخير لوضع حد لتلك الحلقة المحزنة".

عقب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على التطور الأخير في تغريدة: أود أن أعبر عن تقديري للسلطة الفلسطينية على مساعيها لإعادة جثة تيران فرو إلى عائلته. إنها خطوة إنسانية أساسية بعد عملية نذلة وغير إنسانية. أود إرسال شكري لقوات الأمن ولكافة الهيئات والزعماء والمندوبين الذين عملوا بإصرار على إعادته. تعازي الحارة لعائلته التي تحلت بالشهامة والقيادة في اللحظات الصعبة.