زيارة تاريخية للأمين العام للإنتربول في شرطة إسرائيل

ناقش الأمين العام للإنتربول مع كبار المسؤولين في الشرطة الإسرائيلية التعاون وتعزيز علاقات العمل الاستراتيجية

أجرى الأمين العام للإنتربول يولاغن ستوك، أمس الأربعاء، زيارة عمل رسمية لإسرائيل التقى خلالها مع المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي وزار قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية.

خلال الزيارة التي تم التخطيط لها جيدًا منذ عدة أشهر، ناقش الأمين العام للإنتربول مع كبار المسؤولين في الشرطة الإسرائيلية التعاون وتعزيز علاقات العمل الاستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية بين الشرطة الإسرائيلية ومنظمة الإنتربول، هذا بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمعرفة المهنية في مجالات الشرطة والأمن، إلى جانب تحديد فرص الإنفاذ المشتركة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة على المستوى الدولي.

وتضمنت الزيارة اجتماعات عمل مع رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات، المشرف يجئال بن شالوم، ورئيس شعبة المخابرات، مساعد المشرف درور أسراف. خلال الاجتماعات، تم تقديم قدرات الشرطة الإسرائيلية في تعاملها مع مختلف مجالات الجريمة، والتحديات الشرطية، وتم تقديم الإيجازات الاستخباراتية حول اتجاهات الجريمة الحالية.

وفي تعاون مثمر، اتفق الجانبان على تعزيز علاقات العمل في مجالات التحقيقات والاستخبارات، مع التركيز على منع وإحباط وكشف أنشطة مرتكبي الجرائم والإرهاب على الساحة الدولية بشكل عام وفي إسرائيل بشكل خاص. تعزيز علاقات العمل في مجالات الاتجار السيبراني والمخدرات والبشر، والتكاتف وتجميع الموارد في مسائل الجرائم الاقتصادية، مع تكثيف الجهود في مجالات مصادرة الممتلكات وردها إلى الضحايا. بالإضافة إلى تطوير مبادرات شرطية مبتكرة، وزيادة مشاركة الشرطة الإسرائيلية في مشاريع وعمليات عمل الإنتربول.

أعرب الأمين العام للإنتربول عن تقديره الكبير لشرطة إسرائيل على خلفية مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الاهتمام ومجالات المسؤولية التي تتطلبها في مجالات الجريمة والإرهاب والنظام العام. كما أشار الأمين العام إلى أهمية الدور الذي لعبته شرطة إسرائيل في إنفاذ القانون على مستوى المجتمع الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الأمين العام إلى أن التعاون بين الشرطة الإسرائيلية والانتربول يسفر عن نتائج مؤكدة تساعد في الحفاظ على أمن الحدود والسلام العام.

وأعرب الأمين العام عن أمله في استمرار التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية، بما يتوافق مع الصورة الاستخباراتية وطيف التهديدات واتجاهات الجريمة.

بدوره شكر رئيس مفوض الشرطة الإسرائيلية الأمين العام للإنتربول على زيارة العمل الرسمية لإسرائيل، وعلى التعاون المنتظم مع الشرطة الإسرائيلية في مجالات تطبيق القانون. كما أعرب عن تقديره الكبير للدور المهم الذي لعبته منظمة الانتربول في العقود الماضية في مجالات تطبيق القانون الدولي ومحاربة الجريمة والإرهاب.