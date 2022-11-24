المحكمة العليا في إسرائيل تثبّت القرار بعدم السماح لمحمد بكري بعرض فيلمه جنين جنين

قضت المحكمة العليا بتثبيت قرارات المحكمة المركزية السابقة بوقف عرض الفيلم في إسرائيل

قررت المحكمة العليا، اليوم (الأربعاء)، تحميل محمد بكري، صانع ومخرج ومنتج فيلم "جنين جنين" مسؤولية العروض الأربعة للفيلم التي جرت بين عامي 2010-2012. وبالتالي قضت المحكمة بتثبيت قرارات المحكمة المركزية السابقة بوقف عرض الفيلم في إسرائيل.

كما قرّر غالبية القضاة أنه يتوجب على بكري أن يتحمل مسؤولية نشر الفيلم على موقع يوتيوب. وجاءت الجلسة بناء على استئناف رفعه بكري على خلفية دعوى تشهير ضده، قُدمت إلى المحكمة المركزية.

وكانت المحكمة المركزية في مدينة اللد وسط اسرائيل قد قضت بمنع عرض فيلم "جنين جنين" وأمرت بمصادرة كافة نسخ الفيلم في اسرائيل، كما ألزمت قاضية المحكمة العليا الفنان والمخرج محمد بكري بدفع مبلغ تعويضات بقيمة 175 الف شاقل لمقدم الدعوى، وايضا دفع مصاريف الدعوى القانونية بقيمة 50 الف شاقل.

يذكر أن فيلم بكري أثار موجة استياء عارمة لتعمده إظهار الجيش الإسرائيلي بصورة وحشية أساءت إلى الجنود أنفسهم، وهو ما دعا خمسة منهم إلى رفع قضية تشهير ضده رفضتها المحكمة لأن الجنود لا يظهرون في الفيلم. لكن مقدم هذه الدعوى عام 2016 يظهر في الفيم وقال إنه تم تشويه سمعته من خلال ظهوره فيه خلال مشاركته في العملية العسكرية في مخيم جنين عام 2001 وهي التيمة التي تمحور حولها الفيلم.

وإلى جانب العائلات والجنود الذين شاركوا في العملية العسكرية في 2002، قال عضو الكنيست موشيه "بوغي" يعالون "بصفتي نائب رئيس الأركان، وصلت ساحة المعركة كل يومين وأكدت الحقائق كل ما قاله المقاتلون وعضو الكنيست غولان. في يوم الذكرى في ذلك العام، اصطحبت طاقما تلفزيونيا أميركيا إلى الميدان، لرؤية المكان والتعرف على الناس وتبددت كذبة المجزرة على الفور، أحد الأشخاص الذين التقى بهم كان مدير المستشفى الذي شكرني على إمداد المستشفى بأسطوانات الأكسجين والأدوية".