قوات الأمن تواصل البحث والمطاردة وراء منفذي التفجير الدامي في القدس

تحقق الشرطة الإسرائيلية في حادثي التفجير على أنهما هجمات إرهابية، والتقييم هو أن عنصر التنسيق قائم بينهما

لا تزال المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى بعد وقوع تفجيرين مدبرين معاً، في القدس صباح أمس الأربعاء.

وتتواصل منذ ذلك الحين مطاردة منفذي الانفجارات التي تسببت في مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما يتعلم في إحدى المدارس الدينية يحمل بالإضافة الجنسية الكندية، وإصابة 18 آخرين على الأقل.

تحقق الشرطة الإسرائيلية في حادثي التفجير على أنهما هجمات إرهابية، والتقييم هو أن عنصر التنسيق قائم بينهما وأن كلاهما تم بواسطة أجهزة تحكم عن بعد، وسط دك العبوات بقطع رخام ومسامير لتوسيع مدى الضرر الناجم عن التفجير.

في غضون ذلك، نشرت مجموعة قراصنة إيرانية لقطة فيديو بالكاميرات الأمنية للهجوم. وأرفقت المجموعة مقاطع الفيديو برسالة تهديد على حسابها على تليغرام.

وقعت الهجمات عند موقفي حافلات مزدحمين خلال ساعة الذروة الصباحية - واحدة عند مدخل المدينة في جفعات شاؤول والأخرى عند مفرق راموت في الجزء الشمالي من القدس.

لاقى الإرهاب إدانة دولية، حيث عرضت الولايات المتحدة مساعدتها للحكومة الإسرائيلية في تحقيقاتها.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في بيان أمس إن الولايات المتحدة "تقف بحزم مع شعب إسرائيل في مواجهة الهجمات الإرهابية التي وقعت صباح اليوم في القدس. ونعبر عن تعازينا لأسرة الفقيد ونتمنى لجميع الضحايا الشفاء العاجل". ما زلنا على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين ونكرر أن التزامنا بأمن إسرائيل لا يزال حازما".