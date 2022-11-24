إسرائيل: الشرطة تحقق في عملية دهس متعمّد في بئر السبع

تُظهر لقطات للحادث السيارة وهي تطارد الشخص المترجل على الرصيف وتضربه وتنطلق

أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عامًا بجروح عندما صدمته سيارة يقودها أحد سكان رهط، حيث التقطت كاميرا الأمن كيفية وقوع الحادث.

تُظهر لقطات للحادث السيارة وهي تطارد الشخص المترجل على الرصيف وتضربه وتنطلق.

https://twitter.com/i/web/status/1595702777119924224 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

تم إلقاء القبض على المشتبه به ويجري التحقيق معه حاليا، من قبل الشرطة. أما المترجل فقد أصيب بجروح خطيرة في أطرافه.

وقالت نجمة داود الحمراء لخدمات الطوارئ في بيان إن بلاغًا ورد في الساعة 8:42 صباحًا عن اصطدام أحد المشاة بسيارة. وقدم مسعفو نجمة داود الحمراء العلاج وتم نقل الشاب إلى مركز سوروكا الطبي.