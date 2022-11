إسرائيل: الشرطة تحقق في عملية دهس متعمّد في بئر السبع

أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عامًا بجروح عندما صدمته سيارة يقودها أحد سكان رهط، حيث التقطت كاميرا الأمن كيفية وقوع الحادث.

تُظهر لقطات للحادث السيارة وهي تطارد الشخص المترجل على الرصيف وتضربه وتنطلق.