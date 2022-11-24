عائلة الجندي غولدين: فلنتعلّم من المجتمع الدرزي التكافل والشجاعة

بنفس الطريقة بالضبط، يجب على الحكومة والجيش العمل وإرجاع المقاتلين الذين تم التخلي عنهم

قالت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين المحتجز جثمانه لدى حركة حماس في قطاع غزة، معقّبة على استعادة جثمان الشاب تيران فرو في اليوم التالي لاختطافه، من قبل مجموعة فلسطينية مسلحة "فلنتعلم من المجتمع الدرزي التكافل والشجاعة".

وجاء في بيان عائلة غولدين: "تعازينا لأسرة تيران فرو. يجب أن نتعلم من الطائفة الدرزية عن الطريقة الشجاعة والفخورة التي التزم وفقها افراد الطائفة أجمع، لاستعادة نجلهم من أيدي الإرهابيين لدفنه في بلاده. لقد علمتمونا ما هو التكافل المتبادل والشجاعة.

"وبنفس الطريقة بالضبط، يجب على الحكومة والجيش العمل وإرجاع المقاتلين الذين تم التخلي عنهم منذ عملية الجرف الصامد (2014) في قطاع غزة. تفعيل الضغط من الجانب الإنساني والتهديد العسكري بكل الوسائل. بهذه الطريقة يتم استعادة جنودنا هدار وأورون من غزة ومعهم المواطنين أفرا وهشام. حان وقت العمل.

يشار إلى أن الطائفة الدرزية وقفت وقفة رجل واحد وهبت إلى طلب تفعيل وساطات أممية، كما شارك الجيش الإسرائيلي بثقله في المحادثات مع السلطة الفلسطينية لحملها على الدفع بكل صلاحياتها لإعادة جثمان الشاب المختطف إلى ذويه في دالية الكرمل ليوارى الثرى بالشكل اللائق.

وشكر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس السلطة الفسلطينية على الجهود التي قامت ببذلها من أجل استعادة فرو واصفا ذلك بخطوة إنسانية من الدرجة الأولى.