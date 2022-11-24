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إسرائيل: الطائفة الدرزية تشيع جثمان الفتى تيران فرو بعد استعادتها من مسلحين فلسطينيين

i24NEWS

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تشييع جثة تيران فيرو البالغة من العمر 18 عامًا ، في دالية الكرمل ، شمال إسرائيل ، 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2022.
i24NEWS / Oceane Shapiroتشييع جثة تيران فيرو البالغة من العمر 18 عامًا ، في دالية الكرمل ، شمال إسرائيل ، 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2022.

إيدي فرو:"لقد كانت ليلة طويلة للغاية. جثة حبيبنا تيران موجودة بالفعل داخل الأراضي الإسرائيلية بأيدي قواتنا "

شيعت الطائفة الدرزية، اليوم الخميس، جثة الفتى تيران فرو (18 عاما) ودفنته في مسقط رأسه ببلدة دالية الكرمل بشمال إسرائيل بعد 30 ساعة من المفاوضات المكثفة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

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وشكر الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الذين عملوا على إعادة الجثمان، قائلا: "في هذه اللحظة، قلوبنا مع العائلة الحزينة التي تضطر الآن لمرافقة أحبائها للراحة الأبدية".

بعد إعادة الجثمان إلى إسرائيل، قال عم الفتى إيدي فرو، "لقد كانت ليلة طويلة للغاية. جثة حبيبنا تيران موجودة بالفعل داخل الأراضي الإسرائيلية في إسرائيل بأيدي قواتنا الأمنية". واضاف أن "الأسرة كلها ممتنة جدا لكل من عمل وساهم في دفع عملية حل الأزمة واستعادة جثمان تيران حتى نودعه بصورة لائقة وندفنه في دالية الكرمل"، حسب النشر في واينت

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وكان تيران فرو قد اصيب وصديقه في حادث سيارة في مدينة جنين بالضفة الغربية ونقلوا إلى مستشفى محلي، وبينم كان رفيقه يتلقى العلاج، أخذ مسلحون فلسطينيون جثة فرو لاعتقاده انه جندي من الجيش الإسرائيلي.

وكان جثمان الشاب الإسرائيلي تيران فرو، المنتمي للطائفة الدرزية، قد أعيد إلى إسرائيل فجر اليوم الخميس، بحسب وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي. 

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وكان الناطق باسم حركة فتح في جينين أبو مجاهد، قد قال، أمس الأربعاء، لـ i24MEWS "بأن الفتى صاحب الجثة (تيران فرو) المختطفة ليس جنديا وسنسرع الاتصالات بواسطة الصليب الأحمر من أجل استعادة الجثمان".

وبحسب ابو مجاهد فإن "عملية الخطف التي نفذها مسلحون من جميع المنظمات، جاءت من أجل المساومة على إعادة جثث فلسطينيين من جنين تحتجزهم إسرائيل" وطالب المتحدث أبو مجاهد، أبناء الطائفة الدرزية، بعدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وتابع "يعاني أهلنا في المخيم كثيرًا من أفعال الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الجنود الدروز".

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واختطف مسلحون فلسطينيون جثمان تيران فرو من دالية الكرمل شمالي إسرائيل، بعد أن لقي مصرعه في حادث طرق قرب جنين والتي وصل اليها مع صديق له بهدف شراء إطارات لسيارته. واختطف المسلحون جثمان الشاب الإسرائيلي بادعاء أنه مستعرب، مع ذلك فإن تقديرات إسرائيلية تفيد بأن جثمانه سيتم استعادته قريبا. 

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